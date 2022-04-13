نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لن تصدق ما سيحصل لجسمك إذا تناولت قشر الليمون .. معجزة ربانية يبحث عنها الجميع خصوصا الشباب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تشمل الخصائص الغذائية لقشرة الليمون مستويات عالية من البوتاسيوم و فيتامين سي، بالإضافة إلى كميات أقل من الكالسيوم و جرعة صحية من الألياف الغذائية، حتى تستمتع بالفوائد الصحية التي توفرها هذه العناصر الغذائية، أنت بحاجة لتناول كميات كبيرة من قشرة الليمون أكثر بكثير مما يوصف في الوصفات، الأهم من ذلك، قشرة الليمون هي مصدر يحتوي على تركيز أكبر بكثير من الليمونين وغيرها من الفلافونويد، بما في ذلك أكثر من 20 مركبًا محددًا لمكافحة السرطان .

إليك أهم عشر فوائد لقشر الليمون العجيبة قد تضيفه إلى صحتك وجسمك، فيما يأتي:

1- مصدر غني للعديد من الفيتامينات والمعادن:

يعد تركيز المعادن والفيتامينات والمغذيات المختلفة موجود بتركيز أعلى في قشرة الليمون منه في عصيره، وهي مصدر لكل من فيتامين أ و ج، بالإضافة للبوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والحديد والألياف الغذائية.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

لن تصدق ما سيحصل لجسمك إذا تناولت قشر الليمون .. معجزة ربانية يبحث عنها الجميع خصوصا الشباب

خالد الفراج يتغزل بـ "إليسا" ويحرج داود الشريان أمام الجميع! (فيديو)

حبة البركة .. لن تصدق ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت " الحبة السوداء " يوميا لعدة أسابيع!.. معجزة ربانية

لن تصدق ماذا سيحدث لجمسك عند تناول الكاكاو بالحليب .. اعرف الآن فورا

مشروب أساسي على سفرة رمضان .. يخفض ضغط الدم ويقلل مستويات الكوليسترول الضار ويحارب الالتهابات وينظف الكلى

معجزة ربانية .. خبيرة تغذية تفجر مفاجأة وتكشف الفوائد العجيبة لتناول البيض أثناء السحور

مشروب القرنفل يمتص السكر في الدم ويحفز إفراز الأنسولين وينظف الكبد ويعالج الاضطرابات الجنسية لدى الرجال والنساء (طريقة التحضير)

وداعًا لمرض القولون .. مشروب بسيط ينهي معاناتك تمامًا (طريقة التحضير)

نبات شهير يزيل الكوليسترول الضار من الجسم وله مفعول سحري بتنقية الشرايين

2- تقوية المناعة وتعزيزها:

لطالما عرف الليمون بدوره في تعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد والشتاء ومرض الإسقربوط وذلك بسبب محتواه العالي من فيتامين "ج"، وهذا ينطبق على قشر الليمون أيضًا، مما يجعل له دورًا في الوقاية من العدوى بأنواعها، وتعزيز المناعة وتقويتها ضد الالتهابات وخاصة التهابات المفاصل والالتهابات الجلدية.

كما له دور في علاج والوقاية من كل من التهاب الحلق والإنفلونزا. وفيتامين ج مشهور بكونه أحد أقوى مضادات الأكسدة التي تعمل على تحييد الجذور الحرة والوقاية من أمراض المناعة الذاتية.

3- الوقاية من السرطانات:

وجد دور كبير لبعض مكونات قشر الليمون تساهم في محاربة الخلايا السرطانية ومنع انقسامها وتكاثرها، وتشمل هذه المواد عنصرين مهمين سالفسترول كيو 40 (Salvestrol Q40)، وليمونين (Limonene)؛ حيث وجدت دراسة أهميتها في محاربة سرطان المعدة، بالإضافة إلى ذلك أثبتت دراسة أهمية مركبات الفلافونويدات لكونها مضادات أكسدة قوية وفعالة في الحفاظ على الخلايا سليمة وصحية ودورها في التخلص من الجذور الحرة وتحيدها ومنع تلف الخلايا.

ويعمل فيتامين "ج" بشكل خاص على وقاية الجلد ضد الأشعة فوق البنفسجية التي قد تكون أحد العوامل المسرطنة، ومن بعض أنواع السرطانات التي قد يكون لقشر الليمون دور في الوقاية من: سرطان الثدي، سرطان الجلد وسرطان القولون.

4- تعزيز صحة القلب وخفض مستويات الكولسترول:

من فوائد قشر الليمون أنه غني بالألياف الغذائية والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة ومركبات أخرى، الأمر الذي قد يساعد على تعزيز صحة القلب والشرايين والدورة الدموية ككل، إذ يعمل على خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم (LDL) بسبب محتواه من الفلافونيدات والبوليفينول وفيتامين ج الذي يمنع التأكسد، ومحتواه من البوتاسيوم الذي يساعد في السيطرة على ضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية، كما يساعد فيتامين ج في الحفاظ على الأوعية الدموية ووقايتها من الضرر، وكل هذا بالطبع سيكون له دور كبير في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل: "أمراض القلب، والسكتات الدماغية".

5- المساعدة في خسارة الوزن:

أثبت دور الليمون في تنزيل الوزن عن طريق خفض المؤشر الجلايسيمي لبعض الأطعمة بشكل فعال، والعمل في السيطرة على نسبة السكر في الدم واستجابة الأنسولين له، والسيطرة على الجوع، كذلك الأمر بالنسبة لقشر الليمون الذي يعد ذو قيمة إضافية كونه مصدرًا رائعًا للألياف الغذائية، التي قد يكون له دور في زيادة الإحساس بالشبع، والمحافظة على مستويات السكر في الدم، والمساعدة على فقدان الوزن.

6- تعزيز صحة الفم والأسنان:

يعد فيتامين ج مهم جدًا للحفاظ على صحة اللثة والفم والوقاية من نزيف اللثة والتهابها، بالإضافة إلى محتوى قشر الليمون العالي من الكالسيوم والذي يعد عنصر مهم جدًا للحفاظ على قوة الأسنان وصحتها، كما وجدت دراسة احتواء قشر الليمون على خصائص مضادة للبكتيريا المسببة لتسوس الأسنان وظهور الرائحة الكريهة في الفم.

7- تعزيز صحة العظام والمفاصل:

من فوائد قشر الليمون أنه يحتوي على الكالسيوم وهو المعدن الأهم للحفاظ على عظام قوية وصحية، والوقاية من هشاشة العظام وترققها، وقد ذكرنا فيما سبق أهمية فيتامين ج في الوقاية من التهابات المفاصل وتعزيز صحة الغضاريف والأنسجة في الجسم.

8- الحفاظ على البشرة والجلد:

لتناول الأغذية التي تحوي مضادات الأكسدة مثل فيتامين ج، و فيتامين أ، دور كبير في الحفاظ على خلايا الجلد وأنسجته ومكافحة الجذور الحرة ووقايتها من التلف ومن علامات التقدم في السن كالتجاعيد ومشاكل الجلد من بقع وتصبغات، ومن المعروف بأن فيتامين ج مهم جدًا لتحفيز عملية بناء الكولاجين الذي يعزز البشرة ونضارتها في الجسم، وهذا كله متوفر في قشرة الليمون.

9- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي قشر الليمون الجيد من الألياف الغذائية ما يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتسهيل عملية الهضم وتشجيع حركة الأمعاء الصحية.

10- علاج حب الشباب:

تساعد الحمضيات بشكل عام على تعزيز صحة الجلد وتطهيره، ويعمل قشر الليمون كمادة التونيك للبشرة، فيعمل على تنقيتها ومعادلة بيئتها والتقليل من حجم المسامات، كما يساعد قشر الليمون على منع أي التهابات جلدية أو التهابات بكتيرية، مما يجعل له دور كبير في علاج حب الشباب.