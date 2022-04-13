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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قلَّد الممثل الكوميدي، خالد الفراج، اليوم الأربعاء، في الحلقة الثانية عشر من برنامج "ستوديو22" الساخر المذاع على قناة "MBC" الإعلامي داود الشريان.

وظهر "الفراج" بنفس ستايل وملامح "الشريان" خلال المقابلة التي أجراها مع المطربة اللبنانية إليسا، وقدم لها في الزيارة هدية من زوجته عبارة عن "أقط".

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خالد الفراج يتغزل بـ "إليسا" ويحرج داود الشريان أمام الجميع! (فيديو)

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وغازل خالد الفراج خلال المقابلة "إليسا" أكثر من مرة التي كانت تؤدي دورها الممثلة "هنوف"، وسألها عن سبب عدم زواجها وألمح إليها بتقديم مهر.

وكتب "الفراج" على هاتفه أثناء إنهاء الحلقة مع "إليسا": "كم المهر؟"، لتسأله: "مهر مين؟"، ليسارع بطلب قطع الإرسال، ويقول: "شكلنا بنبيت في الشارع.. كذا طلقنا".