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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن أن تكون تدخلات النظام الغذائي طريقة بسيطة لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة. قال خبير التغذية روب هوبسون: "من الضروري أن يتحكم الناس في نسبة الكوليسترول لديهم من أجل تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية". تتمثل إحدى طرق رؤية انخفاض مستوياتك بنسبة تصل إلى 10 في المائة في إضافة الستيرولات النباتية إلى نظامك الغذائي.

يصف ارتفاع الكوليسترول تراكم مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الشرايين. في حين أن هذه الحالة قد لا تلفت الانتباه إلى نفسها بعلامات تحذيرية ، إلا أنها قد تثير بعض المشكلات الصحية الخطيرة ، بدءًا من النوبات القلبية إلى السكتات الدماغية. لحسن الحظ ، يمكن أن يساعدك تناول الأطعمة الدسمة المليئة بالستيرولات النباتية.

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نبات شهير يزيل الكوليسترول الضار من الجسم وله مفعول سحري بتنقية الشرايين

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أوراق هذه الشجرة تمنع تراكم الكوليسترول الضار والدهون داخل الأوعية الدموية وتقلل فرص الإصابة بأمراض جهاز الدوران مثل الجلطات ومرض الشريان التاجي

وأوضح خبير التغذية أن "الستيرولات النباتية هي مركبات من النباتات التي لديها القدرة على إزالة الكوليسترول من الجسم".

ما هو أكثر من ذلك ، ذكرت Heart UK أن بعض الخبراء يعتقدون أن الأشياء الجيدة للنبات هي "الغذاء الوحيد الأكثر فعالية لخفض الكوليسترول".

عندما يتعلق الأمر بالتخفيض الذي تتوقع رؤيته ، يتم تعيين الرقم بين سبعة إلى 10 بالمائة.

وأضاف هوبسون: "نعلم من الأبحاث أن 1.5 إلى 2.4 جرام يوميًا من الستيرولات النباتية يمكن أن تخفض الكوليسترول بنسبة سبعة إلى 10 بالمائة في أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

ما هي مصادر الغذاء من الستيرولات النباتية؟

توجد الستيرولات النباتية بشكل طبيعي في كميات صغيرة من الأطعمة النباتية.

من الفاكهة إلى المكسرات ، تمثل محلات البقالة هذه مصادر طبيعية ، ولكن هناك صيد.

نظرًا لأن الستيرولات النباتية توجد فقط "بكميات صغيرة" ، فستحتاج إلى تناول "عدد هائل" من هذه الأطعمة للحصول على الكمية اليومية اللازمة لخفض الكوليسترول.

هذا هو المكان الذي تتدخل فيه شركات المواد الغذائية ، مثل Flora و Benecol.

تشتمل مجموعة منتجات الستيرول النباتية الخاصة بهم على أشياء جيدة مثل الزبدة والزبادي ومشروبات الألبان والمزيد.

لكن كيف تدخل المركبات في منتجات الألبان؟ تستخدم الشركات الستيرولات النباتية لتحصينها.

في حين أن الذهاب في جولة عامة من الخبز والزبدة قد يضر أكثر من نفعه لمستوياتك ، فإن استخدام المنتجات المخصبة على وجه التحديد بالستيرولات النباتية يمكن أن يساعد.

على سبيل المثال ، تشارك Flora في أن الستيرولات النباتية في Flora ProActiv قد ثبت سريريًا أنها تخفض الكوليسترول على مدى 50 دراسة سريرية.

وأضاف هوبسون: "كجزء من نمط حياة صحي ، يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي متوازن مع الكثير من الفاكهة والخضروات على خفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي.

"خاصة الأطعمة ، مثل Flora ProActiv ، التي تحتوي على الستيرولات النباتية."

كيف يمكن أن تخفض الستيرولات النباتية مستويات الكوليسترول المرتفعة؟

كل ذلك يعود إلى تركيبها الكيميائي الذي يشبه الكوليسترول.

بمجرد تناول المركبات النباتية ، يمكن أن تمنع جزئيًا امتصاص الكوليسترول من أمعائك.

يمكن أن يساعد ذلك في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. يوضح Heart UK أن الأطعمة المدعمة تفعل ذلك تدريجياً.

قد يستغرق الأمر ما يصل إلى بضعة أسابيع وسيعتمد التخفيض على مقدار ما تأكله.

والأكثر من ذلك ، أن الستيرولات النباتية لها آلية مختلفة مقارنة بالستاتين ، لذا يمكن أخذها معًا للحصول على تأثير أكبر في خفض الكوليسترول.

وفقًا لـ Flora ، فإن المدخول الموصى به من الستيرولات النباتية هو حوالي جرامين يوميًا.

يمكن تحقيق ذلك عن طريق تناول ثلاث حصص من دهن Flora ProActiv أو مشروب الحليب.