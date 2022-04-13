نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مشروب بسيط يمنع ارتفاع الجلوكوز في الدم ويمنع التهاب البنكرياس وينشط عملية حرق السكر على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت دراسة حديثة نشرتها جمعية السكري الأمريكية، أن تناول خل التفاح في وقت النوم يساعد في استيقاظ تركيزات الجلوكوز المعتدلة لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2. وأشارت الدراسة إلى: "بالنظر إلى أهمية الحفاظ على تركيزات مقبولة للجلوكوز في الدم ، هناك اهتمام كبير بتحديد الأطعمة وأنماط النظام الغذائي التي ستساعد الأفراد المصابين بالسكري على إدارة حالتهم.

"باستخدام تصميم تقاطع عشوائي مع فترة غسل من ثلاثة إلى خمسة أيام بين العلاجات ، اتبع المشاركون خطة وجبة موحدة لمدة يومين ، واستهلكوا إما ملعقتين كبيرتين من خل التفاح أو الماء في وقت النوم مع أونصة واحدة من الجبن." وخلصت الدراسة إلى أن تناول الخل في وقت النوم قد يؤثر بشكل إيجابي على تركيز الجلوكوز عند اليقظة في مرض السكري من النوع 2. "التأثير المضاد لنسبة السكر في الدم لحمض الخليك الموجود في خل التفاح يعزى إلى انخفاض هضم النشا و / أو تأخر إفراغ المعدة." اشتملت دراسة نُشرت في مجلة Diabetes Care في عام 2005 على 10 أشخاص مصابين بداء السكري من النوع 2 ، و 11 شخصًا يعانون من مقاومة الأنسولين ، ومجموعة ضابطة من ثمانية أشخاص غير مصابين بمرض السكري أو مقاومة الأنسولين.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

مشروب بسيط يمنع ارتفاع الجلوكوز في الدم ويمنع التهاب البنكرياس وينشط عملية حرق السكر

فيتامين " د " مهم جداً لصحة أسنانك وعضلاتك وعظامك ودماغك وقلبك وجهازك المناعي ولصحة عقلك..اليك 5 مصادر بسيطة له

مفاجأة من العيار الثقيل.. إعلامي إسباني يكشف عن قرار قطر بيع نادي باريس سان جيرمان

انتبه للخدعة.. كيف تقنعك "مافيا المنشطات" بتناولها وما الأضرار الخطيرة لإدمانها؟

تركيا تصدم العالم العربي والاسلامي بطريقتها الغريبة في صلاة التراويح .. لن تصدق كيف يصلون التراويح

أوراق هذه الشجرة تمنع تراكم الكوليسترول الضار والدهون داخل الأوعية الدموية وتقلل فرص الإصابة بأمراض جهاز الدوران مثل الجلطات ومرض الشريان التاجي

حقيقة وليس محض خيال.. مجلة علمية تفجر مفاجأة بشأن "بالوعة الجحيم" الغامضة في البرازيل (فيديو)

4 علامات مفاجئة تدل على نقص فيتامين B12 الهام للجسم وأغلب الناس يظن أنها عادية .. تعرف عليها

علامة على الفم يعتقد الناس انها عادية ولاكنها مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 إلهام لجسمك

عشبة طبيعية ومتوفرة ونتائجها سحرية تعزز صحة الجهاز الهضمي وتخفض الكوليسترول الضار وتقلل السكر وتعالج التهام الرئة والجلد والعظام ..تعرف عليها

لمرضى السكري .. مشروبات شعبية تخفض الجلوكوز في الدم وتحفز افراز الانسولين .. تعرف عليها وقل وداعاً للادوية!!

احذر وبشدة .. ظهور هذه العلامة في الرأس تدل على نقص فيتامين «د» الهام الذي يسبب ضعف العضلات وزيادة الوزن وآلام العظام ؟

فوائد سحرية لهذة النبتة الرائعة..تعالج اظرابات الهضم وآلام المعدة والتهاب المسالك البولية..عليك معرفتها الان

وداعًا لآلام القولون .. 5 أعشاب تنهي معاناتك نهائيا وتقضي على الانتفاخ والغازات وتهدئ المعدة والتلبكات المعوية

تحذير خطير : عند استيقاظك في الصباح وأنت على هذه الحالة مؤشر خطير على انخفاض مستويات فيتامين B12 فأتوجه فورآ للطبيب

أول نقابة مصرية ترفع دعوى قضائية لوقف عرض مسلسل الكبير أوي 6

فتاة سعودية هزت مواقع التواصل بدموعها وأبكت الجميع برسالتها إلي أخيها في السجن (فيديو)

من هو شهباز شريف الذي اختاره برلمان باكستان رئيسًا للوزراء خلفًا لـ عمران خان ؟

فلكي سعودي يكشف عن سنة سيكون شهر رمضان فيها مرتين لهذا السبب (فيديو)

خلطة سحرية تمنع دخول البعوض إلى المنزل نهائيًا .. شاهد

فيتامين B12 لتحسين صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية .. وظهور هذه العلامة في ‘‘النوم’’ تدل على نقص مستوياته في جسمك

تم اختيار المشاركين عشوائياً لشرب خل التفاح أو مشروب وهمي ثم تناول وجبة من الخبز الأبيض والزبدة وعصير البرتقال. يزيد الخل من حساسية الأنسولين ويقلل بشكل كبير من مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم بعد الوجبة. أشارت دراسات أخرى أيضًا إلى أن خل التفاح يمكن أن يفيد مستويات السكر في الدم بعد تناول الوجبات. الأنسولين يزيد من تخزين الدهون ويقلل من قدرة الجسم على استخدام الدهون لفو ، شرم قال حمية الطبيب. وتابع الموقع الصحي: “يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن ، وهو ما يلعب دورًا أساسيًا في تطوير مقاومة الأنسولين وتفاقمها.

"إذا تركت دون رادع ، يمكنك أن ترى كيف سيؤدي ذلك إلى حلقة مفرغة: تؤدي مقاومة الأنسولين إلى ارتفاع مستويات الأنسولين ، مما يسهل زيادة الوزن عن طريق تراكم الدهون ، مما يزيد من مقاومة الأنسولين ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن ، وهكذا تستمر الدورة. "الخبر السار هو أن النظام الغذائي وممارسة الرياضة يمكن أن تساعد في تقليل مقاومة الأنسولين وزيادة الوزن المرتبطة بها ، مما قد يساعد في منع مرض السكري أو حتى عكسه".

المصدر: وكالات