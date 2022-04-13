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صنعاء - ميسرا اسماعيل - صرح الإعلامي الإسباني “إيدو أجيري” عبر برنامج “El Chiringuito TV” الشهير، أن مالك باريس سان جيرمان قرر بيع النادي بعد كأس العالم 2022.

قال “أجيري”: “قررت قطر بيع باريس سان جيرمان. سيغادر الخليفي أيضا بعد كأس العالم وسيدار النادي بأيد جديدة”.

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مفاجأة من العيار الثقيل.. إعلامي إسباني يكشف عن قرار قطر بيع نادي باريس سان جيرمان

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وأوضح “أجيري” أن عدم نجاح إدارة الفريق في إقناع النجم الفرنسي كيليان مبابي، في تجديد عقده، صار يمثل فشلا كبيرا للخليفي ولقطر، إذ باءت كل المحاولات بالفشل.

وأكد الإعلامي الكتالوني جوسيب بيدريرول، عبر برنامج “الشرينغيتو”، أن “مبابي” لن يعدل عن قراره، ويريد اللعب مع نادي ريال مدريد، مشيرا إلى أن النادي الإسباني تفوق على الإدارة القطرية فيما يتعلق بمستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وجدير بالذكر أن جهاز قطر للاستثمار، في عام 2011، اشترى نادي باريس سان جيرمان، وجعله أحد أغنى أندية العالم، وعقدت إدارة النادي العديد من الصفقات المدوية، أبرزها التعاقد مع النجم البرازيلي “نيمار” من برشلونة، خلال صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، وهو أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، وخلال الصيف الماضي، تعاقد النادي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع نادي برشلونة الإسباني.