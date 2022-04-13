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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أصبحت أضرار تعاطي المنشطات المحفّزة للأداء البدني معلومة على نطاق واسع وموثقة، إذ تتراوح بين الإصابة بالعقم وضعف الانتصاب إلى الإدمان والصلع، وفقا لخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا.

ومع ذلك، لا يزال أكثر من مليون شخص، غالبيتهم من الذكور، يصرّون على تعاطيها في بريطانيا، غير عابئين بما تخلفه من مخاطر جسيمة على صحتهم، بحسب وكالة مكافحة المنشطات في المملكة المتحدة.

ووضعت الوكالة قائمة بالمخاطر الصحية -العضوية والنفسية- الناجمة عن تناول المنشطات، وتضمنت هذه القائمة: التثدي عند الرجال، وانكماش الخصيتين، وضعف الانتصاب، والعقم، والأزمات القلبية، والسكتات الدماغية، وخطر الإصابة بأمراض فيروسية نتيجة تلوث الدم عبر الحقن، والإدمان، والاكتئاب، والنزوع إلى العدوانية والعنف.

ولكن هذه المخاطر لم تثن معظمهم عن مواصلة تناولها ومن بينهم لاعب كمال الأجسام المحترف جوش بريدغمان، البالغ من العمر 28 عاما، الذي يعتبر الآثار الجانبية للمنشطات "تضحية" مقبولة في سبيل الوصول إلى القوام المنشود.

ويضيف بريدغمان الذي يتناول العقاقير المنشطة منذ عام 2019، في تصريحات لـ"بي بي سي": "اسألوا أيا من الرياضيين الأولمبيين وسوف يخبركم بأن عليكم القيام بتضحيات... لا فرق هنا...هي إحدى التضحيات التي على المرء قبولها".

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انتبه للخدعة.. كيف تقنعك "مافيا المنشطات" بتناولها وما الأضرار الخطيرة لإدمانها؟

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وكثيرا ما حذرت وكالة مكافحة المنشطات في المملكة المتحدة من أن فوائد تناول هذه المنشطات أقل من أضرارها، وبيّنت في تقرير صادر عام 2020، أن استخدام المنشطات المحفّزة للأداء البدني"الآن يعد مشكلة صحية عامة خطيرة".

وترى إميلي روبنسون من وكالة مكافحة المنشطات، أن "وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون غالبا ما تستعين بأشخاص يمتلكون أجساما غير واقعية، مما يغري كثيرين من الشبان بمحاكاتهم".

وتقول روبنسون: "الشبّان، وتحديدا في الفئة العمرية ما بين 20 و24 عادة ما ينجذبون إلى الواقع المزيف ثم يحاولون إضفاء صبغة من العقلانية على هذا الواقع فيقنعون أنفسهم بأن شكل القوام الذي يتطلعون إليه يستحق المخاطرة".