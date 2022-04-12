خلي بالك من قلبك.. 6 عادات خاطئة ابتعد عنها فورا

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أمراض القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، وفى بعض الأحيان، دون إعطاء أى علامات تحذيرية، ولهذا أصبح من المهم جدًا فحص قلبك بشكل منتظم. القلب السليم أمر أساسى للصحة الجيدة بشكل عام، كما أن اتباع أسلوب حياة صديق للقلب سيمنع الإصابة بأمراض القلب بينما يساهم اتباع نظام غذائى متوازن والعناية بالعوامل الخارجية أيضًا فى الحفاظ على صحة القلب. ومما يخفى على الكثير من الناس أنه يمكن لأى شخص أن يصاب بنوبة قلبية دون أن يعرف حتى، فقد تكون نوبة قلبية صامتة ليس لها أعراض أو أعراض قليلة أو حتى أعراض غير معروفة والعديد من الناس لا يتعرفون عليها حتى أسابيع أو أشهر لأن الأعراض فى حدها الأدنى ولن يأخذها المرء على محمل الجد على الإطلاق. يشعر المصابون فى بعض الحالات وكأنهم مصابون بـ الأنفلونزا أو التهاب فى عضلات الصدر بينما الأعراض الأخرى يمكن أن تكون ألم الفك، والتعب، وعسر الهضم، وألم الصدر، وضيق التنفس، والتعرق البارد، والدوخة، والغثيان، والقيء، والحموضة المعوية. فى مقابلة مع موقع "هندوستان تايمز"، قام الدكتور تيلاك سوفارنا، كبير أطباء القلب التداخلى فى معهد القلب الآسيوى فى مومباى، بإدراج 6 خيارات لنمط الحياة نحتاج إلى التخلى عنها، ليس فقط من أجل صحة القلب ولكن الصحة البدنية العامة والرفاهية على المدى الطويل. وتشمل هذه: عادات تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية تؤدى اختياراتنا الغذائية السيئة إلى الإضرار بالصحة أكثر مما قد يفعله تناول الكحول وقلة النشاط البدنى والتدخين مجتمعين. الدهون المشبعة والدهون المتحولة - يتم استهلاكهما بكميات كبيرة من خلال وجباتنا الغذائية فى هذه الأيام، رغم علمنا بأنهما شديدا الخطورة على القلب. فمثلًا: البطاطس المقلية مليئة بالدهون، ومن خلال تناول كمية كبيرة منها يتجاوز المرء الحد الآمن للدهون غير المشبعة، حيث تحتوى معظم الزيوت التى يتم فيها قلى الوجبات الخفيفة على ما لا يقل عن 13-19 % من الدهون المشبعة. الخيار الأفضل هو تجنب الأطعمة المقلية واختيار وجبات خفيفة صحية مثل الفواكه والخضروات، والحبوب الكاملة الغنية بالألياف والأسماك "يفضل الأسماك الزيتية - مرتين على الأقل فى الأسبوع" والمكسرات والبقوليات والبذور. اختر منتجات الألبان الخالية من الدهون وقليلة الدسم واللحوم والدواجن الخالية من الدهون (منزوعة الجلد)، وقلل من المشروبات المحلاة بالسكر. الإفراط فى استهلاك الملح يساهم الإفراط فى تناول الملح فى ارتفاع ضغط الدم الذى يعد أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والنوبات القلبية وفشل القلب الاحتقانى، كما يؤدى تناول الكثير من الملح إلى احتفاظ الجسم بكمية كبيرة من الماء، مما يؤدى إلى تفاقم تراكم السوائل المرتبط بفشل القلب. يجب أن يأكل البالغون أقل من ستة جرامات من الملح كل يوم - أى حوالى ملعقة صغيرة. يشمل ذلك الملح الموجود فى الأطعمة الجاهزة مثل الخبز، وكذلك الملح الذى نضيفه أثناء الطهى وعلى المائدة. ويجب أن يأكل الأطفال ملح أقل من البالغين حسب أعمارهم، كما ينبغى التحقق من المعلومات الغذائية الموجودة على ملصقات الأطعمة ومحاولة اختيار الخيارات والمكونات قليلة الملح. ويمكن إضافة الفلفل أو الأعشاب أو الثوم أو البهارات أو عصير الليمون إلى الطعام بدلاً من الملح. قلة النشاط البدنى قلة النشاط البدنى تتسبب فى مخاطر كبيرة بما فى ذلك ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وغيرها من المشاكل المتعلقة بالقلب. إن أبسط تغيير إيجابى يمكنك إجراؤه لتحسين صحتك العامة بشكل فعال هو البدء فى المشى. يعتبر المشى السريع لمدة 30-40 دقيقة يوميًا أمرًا سهلًا ويتميز بمعدلات نجاح عالية فى الحفاظ على الصحة. لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، تقترح جمعية القلب الأمريكية 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا من التمارين المعتدلة أو 75 دقيقة أسبوعيًا من التمارين القوية أو مزيج من النشاط المعتدل والقوى. الإفراط فى تناول الكحول يرتبط الإفراط فى تناول الكحول بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الدهون فى الدم، وفشل القلب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدى السعرات الحرارية الزائدة إلى زيادة الوزن، مما يشكل تهديدًا لصحة القلب، كما يعتبر تناول الكحوليات من الأساس ضارًا بالصحة. التدخين ومضغ التبغ يزيد التدخين من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتى تشمل أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية. وبالتالى فإنه يضر ببطانة الشرايين، مما يؤدى إلى تراكم المواد الدهنية أو ما يعرف بـ تصلب الشرايين التى تضيق الشريان. يمكن أن يتسبب ذلك فى الذبحة الصدرية أو النوبة القلبية أو السكتة الدماغية حيث يقلل أول أكسيد الكربون الموجود فى دخان التبغ من كمية الأكسجين فى الدم، وهذا يعنى أن قلبك يضخ بقوة أكبر لتزويد الجسم بالأكسجين الذى يحتاجه، ويعد ذلك أمرًا سيئا للمدخنين السلبيين أيضًا. الإجهاد المفرط يمكن أن يؤثر الإجهاد بشكل غير مباشر على قلبك، ومن الممكن أن يؤدى التوتر إلى زيادة ضغط الدم، ويجعلك تفرط فى تناول الطعام، وتقلل من ممارسة الرياضة، وتكثر من التدخين، وبالتالى يزيد من فرصتك فى الإصابة بمشكلة فى القلب. تعتبر إدارة التوتر أمرًا منطقيًا لصحتك العامة، فى حين أنه من المستحيل أن تعيش حياتك خالية تمامًا من الإجهاد، فمن الممكن إجراء بعض التغييرات فى نمط حياة المرء لتقليل الآثار الضارة للضغط على القلب. خذ وقتًا للاسترخاء، وانخرط فى هواية أو نشاط ترفيهى ممتع، وتمارين التأمل والتنفس التى يمكن أن تكون جيدة للتخلص من التوتر.