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صنعاء - ميسرا اسماعيل - VITAMIN B12 هو فيتامين قابل للذوبان في الماء متوفر فقط في الأطعمة الحيوانية ومستخلصات الخميرة. تميل أعراض النقص إلى التطور ببطء ، مما يجعل اكتشافه مبكرًا أكثر صعوبة. ومع تفاقم الحالة ، قد تظهر علامة واحدة أثناء تناول الطعام.



B12 ضروري لإنتاج كمية كافية من خلايا الدم الحمراء السليمة في نخاع العظام ، وتعزيز صحة الدماغ والمساعدة في الحفاظ على الجهاز العصبي. انتشار النقص في المملكة المتحدة هو واحد من كل 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 75 وما فوق ، وواحد من كل 20 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 65 و 75 عامًا. قد تشير إحدى العلامات عند تناول الطعام إلى أن المستويات كانت منخفضة بشكل خطير لفترة من الوقت.آ

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علامة على الفم يعتقد الناس انها عادية ولاكنها مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 إلهام لجسمك

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هناك عدد من العوامل الأساسية التي يُعتقد أنها تسبب نقص فيتامين ب 12 ، ولكن من المفارقات أن ممارستين مرتبطتين بمستويات ب 12 المنخفضة يتم إجراؤها عادةً لتحسين الصحة - الجراحة النباتية وجراحة إنقاص الوزن.



ارتفع عدد النباتيين في المملكة المتحدة بشكل حاد في العقد الماضي ، والذي يُعتقد أنه أدى إلى زيادة حالات نقص فيتامين ب 12 في المملكة المتحدة.

أظهرت الدراسات أن مستويات فيتامين ب 12 في النبات النباتي تمثل حوالي ثلث ما هو مطلوب للحفاظ على الدماغ والجهاز العصبي.

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حتى أن الباحثين حثوا أتباع نظام غذائي نباتي على تناول مكملات فيتامين ب 12 لتجنب الاعتلال العصبي المحيطي الذي يسبب خدرًا دائمًا في اليدين والقدمين.

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ومع ذلك ، لا يقتصر خطر الإصابة بنقص فيتامين ب 12 على النباتيين فقط. غالبًا ما يتم علاج النقص الذي يتم تفويته بسهولة.

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عندما تظل مستويات B12 منخفضة لفترة طويلة ، يمكن أن تؤدي الحالة إلى تلف لا رجعة فيه للخلايا العصبية ، والذي يمكن أن يظهر من خلال صعوبة المشي وفقدان الذاكرة وضعف العضلات.

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أحد المؤشرات الأخرى على انخفاض مستويات B12 المزمن هو وجود تقرحات الفم ، والتي تحدث في ما يصل إلى 50 في المائة من عامة السكان.

غالبًا ما تكون القرحات أو الآفات داخل الفم ناتجة عن قلة تناول بعض الفيتامينات والمعادن.

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في حالة B12 ، ينتج الجسم خلايا دم حمراء كبيرة بشكل غير طبيعي والتي يمكن أن تؤدي إلى تكوين تقرحات آفة.

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قد تتشكل هذه الآفات المؤلمة في قاعدة اللثة ، مما يجعل الأكل والشرب والكلام غير مريح.

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اقترح الباحثون حتى استخدام مراهم B12 لعلاج القرحة المؤلمة.

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وجدت إحدى الدراسات ، على وجه الخصوص ، أن استخدام B12 كعلاج مساعد لقرحة الفم يوفر إدارة أكثر فاعلية للألم للمرضى الذين يعانون من القرحة.

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يمكن أن يكون نقص فيتامين ب 12 الذي يعيث فسادًا في الفم تحذيرًا من أن الحالة تقترب من المراحل المبكرة من فقر الدم.

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تشرح NHS: "فقر الدم هو المكان الذي يكون فيه عدد خلايا الدم الحمراء أقل من الطبيعي أو يكون لديك كمية منخفضة بشكل غير طبيعي من مادة تسمى الهيموجلوبين في كل خلية دم حمراء.

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"من المهم أن يتم تشخيص وعلاج فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك أو فيتامين ب 12 في أسرع وقت ممكن.

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"على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج ، إلا أن بعض المشاكل التي تسببها الحالة يمكن أن تكون غير قابلة للعلاج إذا تُركت دون علاج."

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كقاعدة عامة ، تنصح حكومة المملكة المتحدة بتناول 1.5 ميكروغرام من فيتامين ب 12 يوميًا. لكن المغذيات وفيرة في اللحوم والبيض والدواجن ومنتجات الألبان.

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بينما يستهلك بعض الأشخاص ما يكفي من فيتامين ب 12 لتلبية احتياجاتهم ، فقد وجدت الدراسات أن بعض الأشخاص لديهم ببساطة عدم القدرة على امتصاص الفيتامين.

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هذه المشكلة منتشرة بشكل خاص بين كبار السن ، الذين تنتج معدتهم كميات أقل من الحمض.

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تم تحديد جراحة إنقاص الوزن أيضًا كعامل يمنع امتصاص الجسم لـ B12.

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تشمل الحالات الأخرى التي تتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية مرض الاضطرابات الهضمية أو مرض كرون.