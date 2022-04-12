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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يساعد فيتامين د على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم ، لذا فإن نقصه يمكن أن يؤدي إلى تشوهات العظام وآلام العظام .

إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في الداخل ، تقترح هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن تأخذ 10 ميكروغرام من فيتامين د يوميا للحفاظ على صحة عظامك وعضلاتك .

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احذر وبشدة .. ظهور هذه العلامة في الرأس تدل على نقص فيتامين «د» الهام الذي يسبب ضعف العضلات وزيادة الوزن وآلام العظام ؟

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في أشهر الصيف ، سيحصل غالبية السكان على ما يكفي من فيتامين ( د ) من خلال التعرض لأشعة الشمس واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ، بين أكتوبر وأوائل مارس ، تقول NHS إننا لا ننتج ما يكفي من فيتامين د من ضوء الشمس ، لذلك تحتاج إلى الحصول على فيتامين د من نظامك الغذائي .

قد يعاني حوالي 20 بالمائة من البالغين من نقص فيتامين ( د ) ، وهناك العديد من عوامل الخطر الرئيسية لنقص فيتامين ( د ) . يتوفر فيتامين د الغذائي في الأطعمة مثل الأسماك الزيتية وزيت كبد سمك القد واللحوم الحمراء والحبوب اللدعمة والأطعمة الدعمة وصفار البيض .

في المملكة المتحدة ، لا يتم تعزيز الحليب بفيتامين د ، لذلك تحتوي منتجات الألبان على كميات صغيرة فقط من فيتامين د . تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن عوامل الخطر تشمل قلة التعرض لأشعة الشمس ، والجلد الداكن ، والبقاء في المنزل ، وسوء الامتصاص . والحمل أو الرضاعة الطبيعية .

يمكن أن تشمل الأعراض الاما في العضلات وضعفا ، ومشيا متمايلا ، وأنا مزمنا منتشرا أو أما في العظام في أسفل الظهر والحوض والقدم . يقول هولاند آند باريت إن 90 في المائة من فيتامين د في أجسامنا يجب أن يأتي من الخروج في ضوء الشمس و 10 في المائة فقط من نظامك الغذائي . يحذر الموقع الصحي : " حتى لو تناولت أطعمة مدعمة ، فقد تكون معرضا لخطر الإصابة بنقص فيتامين د ، تختلف أعراض نقص فيتامين د من شخص لآخر " .

إحدى العلامات هي تعرق الرأس ، لأن قروة الرأس المتعرقة هي " علامة مبكرة " شائعة لنقص فيتامين د . يسرد لموقع أيضا عددا من العلامات الأخرى التي يجب مراعاتها . وتقول إن الحالة المزاجية السيئة وضعف العضلات والمرض في كثير من الأحيان وزيادة الوزن يمكن أن تكون أيضا علامات على نقص الفيتامينات . قد يؤدي عدم الوصول إلى الكمية المطلوبة إلى إضعاف الدفاعات الناعية ، ولكن إذا تركت المستويات المنخفضة دون علاج ، فقد ينشأ عدم الراحة أيضاء ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول مكملات فيتامين د يمكن أن يكون ضارا ويجب تجنبه .

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن تناول الكثير من مكملات فيتامين ( د ) على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يسبب تراكم الكثير من الكالسيوم في الجسم مما قد يضعف العظام ويضر بالكلى والقلب . لا يمكنك تناول جرعة زائدة من فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس . يضيف الجسم الصحي أن التقارير التعلقة بفيتامين د الذي يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا لا تدعمها أدلة كافية لمعرفة ما إذا كان هذا هو الحال .

وتقول : " لا يوجد حاليا دليل كاف لدعم تناول فيتامين د فقط للوقاية من 19 - COVID أو علاجه " . في أبريل 2020 ، أصدرت NHS بيانا ، بناء على توصيات من ( Public Health England ( PHE ، بأنه يجب علينا جميعا التفكير في تناول 10 ميكروغرام / يوم من فيتامين ( د ) كمكمل ، للحفاظ على صحة عظامنا وعضلاتنا .

صدرت هذه النصيحة الآن ، إلى حد كبير بسبب القيود التي يفرضها الحجر الصحي والإغلاق . إذا كنت حاملا أو مرضعة ، اسألي ممرضة التوليد أو الزائرة الصحية للحصول على معلومات حول تناول فيتامين د . إذا كنت أنت أو أي شخص تقوم على رعايته في مجموعة عالية الخطورة ، فقد يحتاجون إلى تناول مكملات فيتامين د . يمكنك تناول مكملات فيتامين د على شكل أقراص أو سائل أو رذاذ ، ويمكن شراؤها من الصيدلية .