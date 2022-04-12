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صنعاء - ميسرا اسماعيل - لا بد أنك عانيت من اضطرابات في المعدة من حين لآخر، وهناك عدة علاجات للتخفيف من ذلك، أهمها نبات العرعر، فما هو؟ وما هي فوائده الأخرى؟

ما لا تعرفه عنآ نبات العرعر

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فوائد سحرية لهذة النبتة الرائعة..تعالج اظرابات الهضم وآلام المعدة والتهاب المسالك البولية..عليك معرفتها الان

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يعتبر نبات العرعر من النباتات المهمة جدا لاحتوائه على خصائص مطهرة ومضادة للميكروبات والالتهابات، بحيث تنبع تلك الخواص من الزيت المستخلص منه، فما هو؟ وماهي فوائده؟.

يعتبر نبات العرعر من الأشجار القصيرة إلى متوسطة الطول، تنمو في بعض أجزاء أوروبا وأمريكا الشمالية، ويعتبر نوع (Juniperus communis) من أكثر الأنواع شيوعًا.

يستخدم نبات العرعر عادة لصنعآ الدواء والمستحضرات الطبية وكذلك الزيت العطري لعلاج العديد من المشاكل في الجسم مثل الاضطرابات الهضمية والتهاب المسالك البولية وغيرها من المشاكل.

والتي تنتمي إلى الفصيلة الشفوية من الأعشاب المُعمرة، ويُطلق عليها العديد من الأسماء، ومنها: الترنجان، والترنجان المخزني، وبلسم الليمون، ويتراوح متوسط طول النبتة بين 30-125 سنتميتراً، كما تظهر أوراقها باللون الأخضر الداكن، ويتميّز بعضها بالشكل البيضويّ.

أما بعضها الآخر فينمو على شكل قلب، وتنبعث من عشبة المليسة رائحةٌ تشبه رائحة الليمون عند سَحقها، وتزهر باللون الأبيض في فصل الصيف، ومن الجدير بالذكر أنَّ موطنها الأصلي هو حوض البحر الأبيض المتوسط وغرب آسيا.