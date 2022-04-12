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أول نقابة مصرية ترفع دعوى قضائية لوقف عرض مسلسل الكبير أوي 6

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قدمت نقابة التمريض المصرية بدعوى قضائية تطالب فيها بوقف عرض المسلسل التلفزيوني "الكبير أوي 6"، وذلك بعد إثارة جدل حول ظهور إحدى الشخصيت الرئيسية في العمل الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري.

وقال موقع "صدى البلد" إن الدكتوره كوثر محمود محمود، النقيب العام للتمريض المصري، حركت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف عرض المسلسل، مشيرة إلى أنه تضمن إساءه واضحة للممرضة المصرية.

وأوضحت كوثر في دعواها، إن النقابه العامة للتمريض المصري تدافع عن أعضاء الهيئة العامة للتمريض من "أي جرم أو تشہیر أو إساءة للصغير قبل الكبير من أعضاء هيئه التمريض ومجمل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة".

وتابعت النقيبة في دعواها: "فوجئنا بإساءة جديدة من أحد المسلسلات المذاعة عبر القنوات الفضائيه المضريه وتحديدا قناه ON E تسىء لفظا وفعلا وتسقط عبارات من شأنها التشهير بسمعة الممرضة المصرية في مسلسل الكبير أوى بطوله الفنان أحمد مکي وظهر في إحدى الحلقات أثناء زواجه".

وبحسب الدعوى، فإن المشهد الذي احتوى الإساءة اللفظية والفعلية بالممرضة المصرية، هو مشهد لیلة زفاف شخصية "الكبير" وزوجته أثناء تغيير ملابسهما.