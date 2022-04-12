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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وجهت فتاة سعودية رسالة مبكية لأخيها السجين، خلال مقابلة أجرتها مع قناة “الإخبارية” السعودية، مما أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو عبر تقرير كانت تجريه قناة “الإخبارية” حول المعتمرين، وقالت لمحاورها: “جئت إلى هنا من أجل أخي، لأنه يتابعنا من السجن.. هذه الوسيلة الوحيدة التي يرانا من خلالها، لذلك فأنا أرسل سلامي له”.

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فتاة سعودية هزت مواقع التواصل بدموعها وأبكت الجميع برسالتها إلي أخيها في السجن (فيديو)

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وقاطعها المذيع بقوله: “بعد إذنك، لدينا أمس تبرعات لم تحصل في الوطن العربي، وجزء منها مخصص لـ(فرجت)، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرّج عن أخيك”.

وردت الفتاة مستغلة فرصة ظهور على شاشة الإخبارية: “أخي اسمه حسام، وأحب أسلم عليه فهو يراني الآن.. وإن شاء الله هانت”، فلم تتمالك نفسها فبكت وقالت: “هذا جوالك الذي اشترينا الكوفر (غطاءه) معًا، وإن شاء الله عندما تخرج من السجن سنشتري واحدًا آخر”، وحبست دموعها وانصرفت.

هذا وتناقل ناشطو منصات التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، والذي ترك أثرا كبيرا في نفوسهم وعبر الكثير منهم عن تعاطفهم معها، وأبدوا استعدادهم للمساعدة حتى يخرج أخوه من سجنه.