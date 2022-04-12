نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فلكي سعودي يكشف عن سنة سيكون شهر رمضان فيها مرتين لهذا السبب (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - قال الفلكي السعودي الشهير، الدكتور خالد الزعاق، إن المسلمين في كافة أنحاء العالم، سيتمكنون من صيام شهر رمضان المبارك مرتين خلال عام 2030.

وأوضح الدكتور “الزعاق” خلال مقطع فيديو نشره على “تويتر” أن شهر رمضان يطوف على الفصول الأربعة، مرة واحدة كل 32 عامًا، وذلك لأن السنة الهجرية أقل من السنة الميلادية بـ11 يومًا.

وأضاف أن السنة الجارية (1443 هجري – 2022م) نصوم خلال فصل الربيع، “وفي سنة 1449 هجري سنصوم في أوج الشتاء، وفي 1457 هجري سنصوم في أوج الخريف، وفي 1466 هجري سنصوم في أوج القيظ”.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

فلكي سعودي يكشف عن سنة سيكون شهر رمضان فيها مرتين لهذا السبب (فيديو)

خلطة سحرية تمنع دخول البعوض إلى المنزل نهائيًا .. شاهد

فيتامين B12 لتحسين صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية .. وظهور هذه العلامة في ‘‘النوم’’ تدل على نقص مستوياته في جسمك

”تُرجع الشايب شباب”..عشبة منتشرة بكثرة لها 5 فوائد سحرية مدهشة..لن تصدق ذلك

وضعت الأم الكاميرا في غرفة ابنتها وما رأته كان صادما .. شاهد فيديو

دعاء اليوم العاشر من رمضان 2022

الجوازات السعودية: تُتيح خدمة مذهلة هامة للوافدين في السعودية وأخرى للمقيمين عبر بوابة ’’أبشر’’.. تعرف عليها !

هذه العشبة النباتية البسيطة تخلص الكبد تماماً من السموم وتقضي على الحموضة وتكافح الديدان المتواجدة في جسمك..تعرف عليها

3 طرق فعالة للتخلص تماما من رائحة الفم الكريهة

وداعًا لحقن الأنسولين .. مشروب بسيط ينتج هرمون الأنسولين للجسم ويخفض نسبة السكر في الدم ويعالج المشاكل المرافقة لمرض السكري (طريقة التحضير)

وزارة الحج السعودية تزف البشرى السارة لجميع الحجاج القادمين من الخارج (فيديو)

كيف تشترك في مسابقة الحلم dream 2022 مع مصطفي الآغا .. كيف تكون مليونير

يقلل من تراكم الدهون والكوليسترول .. تعرف على أهم 5 فوائد للصيام

5 حبات من القرنفل وملعقة من الهيل كل ليلة قبل النوم تصنع المعجزات في جسدك.. أسرار خطة سحرية يبحث عنها الرجال والنساء

عشبة سحرية تعزز إنتاج الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم وفائدة أخرى لا تخطر على بال

حيلة ذكية.. قومي بوضع كوب من القهوة داخل الثلاجة وشاهدي ماذا يحدث لا تخطر على بال العفريت

كيفية الحصول على مكافأة مصرف الراجحي وتحويلها إلى فلوس وكم تساوي| وطريقة استبدال النقاط

وكشف الزعاق أن المسلمون سيصومون رمضانين في سنة واحدة وذلك في عام 2030، لافتًا أن هذا يحدث في السنة الميلادية وليس في السنة الهجرية، مبينًا أن هذا الحدث يتكرر كل 33 سنة مرة واحدة، مشيرًا أن هذا حدث “في عامي 1965 و1997، وسيحدث 2030، وسيتكرر في 2063”.

وأردف: “في سنة 1451 هجريًا، يبدأ شهر رمضان في 5 يناير/كانون الثاني 2030، وفي عام 1452 هجريًا، يبدأ في 26 ديسمبر/كانون الأول 2030.. بمعنى أننا سنصوم 36 يومًا عام 2030، منها 30 يومًا تابعة للسنة 1451 هجريًا، و6 أيام لـ1452 هجريا، وكلاهما في السنة الميلادية 2030”.