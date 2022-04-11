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صنعاء - ميسرا اسماعيل - دعاء اليوم العاشر من رمضان

وفي هذا اليوم، يكون ختام أول عشرة أيام من رمضان، الذي في أوله رحمه، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. ويستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء في هذا اليوم، بعد انقضاء ثلث الشهر، وبات رمضان على وشك أن تتنصف أيامه، ويبدأ رحلة تنازلية للنهاية.

ويستحب في دعاء 10 رمضان 2022 أو دعاء 10 رمضان 1443 أن يكون الدعاء بهذه الصيغة "اللهم اجعلني من المتوكلين عليك، الفائزين لديك، المقربين إليك، بإحسانك يا غاية الطالبين"لتكون تلك الصيغة دعاء اليوم العاشر من رمضان.

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دعاء اليوم العاشر من رمضان 2022

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وأثناء قراءة الجزء العاشر من القرآن الكريم بعد دعاء يوم 10 رمضان، يدرك المسلم خطورة فعل النفاق، ويتعرف على أصناف المنافقين، وحكمهم، وكيفية التعامل معهم، وضرورة النأي عن عن هذا التصرف، الذي يغضب الله ولا يرضى عنه ولا صاحبه.

وللمسلم أن يختار لنفسه ما يشاء من الأدعية، فيسأل الله في كل حين أن يرزقه ما يتمنى، وأن يحقق له ما يرجو، ويدعو لنفسه ولغيره من المسلمين، فمن شأن ذلك أن ينشر ألفة بين الناس، كما أن الدعوات بظهر الغيب يكون لها قبول أكبر وأسرع.

ورمضان من الشهور المحببة للمسلمين، ففيه بركة وخير ومضاعفة للثواب، كما ورد في الأحاديث النبوية والآيات القرآنية التي تحدثت عن الصيام وفضائله.

وينبغي على المسلم أن يحرص على الإكثار من الطاعات فيه، وأن ينبذ كل الأمور التي تغضب الله عز وجل، ليخرج من الشهر وقد قوي إيمانه، وزادت صلته بخالقه، ويكون هينا لينا في تعاملاته مع الناس ومجتمعه.