نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 3 طرق فعالة للتخلص تماما من رائحة الفم الكريهة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعاني بعض الأشخاص خلال هذه الفترة من رائحة الفم الكريهة، ويسعى الجميع إلى تحسين الحالة النفسية والحفاظ على الصحة، وخاصة صحة الأسنان واللثة، وذلك من أجل التخلص من تلك الرائحة الكريهة التي قد تثير اشمئزاز الآخرين، وسوف نقدم لحضراتكم عبر نجوم مصرية خطوات بسيطة من أجل التخلص من تلك الرائحة الكريهة التي تتسبب في حالة من القلق والتوتر لجميع المصابين بها.

طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة يمكنك الآن الحصول على فم نظيف ومنتعش بشكل مستمر، ويكون ذلك من خلال عمليات التنظيف المستمرة للفم باستخدام الفرشاة والخيط بالإضافة إلى معجون الأسنان المميز لك، وتبدأ راحة جسم الإنسان من الحالة النفسية التي يعيشها، والتي قد تعكرها رائحة الفم، ويمكن الاستعانة بالطرق التالية من أجل الحصول على رائحة فم رائعة خلال الفترة القادمة:

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

الجوازات السعودية: تُتيح خدمة مذهلة هامة للوافدين في السعودية وأخرى للمقيمين عبر بوابة ’’أبشر’’.. تعرف عليها !

هذه العشبة النباتية البسيطة تخلص الكبد تماماً من السموم وتقضي على الحموضة وتكافح الديدان المتواجدة في جسمك..تعرف عليها

3 طرق فعالة للتخلص تماما من رائحة الفم الكريهة

وداعًا لحقن الأنسولين .. مشروب بسيط ينتج هرمون الأنسولين للجسم ويخفض نسبة السكر في الدم ويعالج المشاكل المرافقة لمرض السكري (طريقة التحضير)

وزارة الحج السعودية تزف البشرى السارة لجميع الحجاج القادمين من الخارج (فيديو)

كيف تشترك في مسابقة الحلم dream 2022 مع مصطفي الآغا .. كيف تكون مليونير

يقلل من تراكم الدهون والكوليسترول .. تعرف على أهم 5 فوائد للصيام

5 حبات من القرنفل وملعقة من الهيل كل ليلة قبل النوم تصنع المعجزات في جسدك.. أسرار خطة سحرية يبحث عنها الرجال والنساء

عشبة سحرية تعزز إنتاج الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم وفائدة أخرى لا تخطر على بال

حيلة ذكية.. قومي بوضع كوب من القهوة داخل الثلاجة وشاهدي ماذا يحدث لا تخطر على بال العفريت

كيفية الحصول على مكافأة مصرف الراجحي وتحويلها إلى فلوس وكم تساوي| وطريقة استبدال النقاط

الفرشاة والخيط في العادة تجتمع البكتريا التي تتسبب في رائحة الفم الكريهة على بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان، لذا نصح العديد من الخبراء في هذا المجال بضرورة تنظيف الأسنان من خلال الفرشاة والخيط، حيث يمكنك استخدام الفرشاة مرتين في اليوم، مرة في الصباح عند الاستيقاظ، ومرة أخرى قبل النوم، أما الخيط فيمكنك استخدامه بعد تناول الوجبة الرئيسية، والتي غالباً تكون في الغداء من أجل تنظيف ما بين الأسنان مرة واحدة فقط في اليوم. شطف الفم يمكنك استخدام غسول للفم من أجل التخلص من البكتريا ولا سيما أنه يؤدي إلى إنعاش الفم، يعمل الغسول على حماية إضافية من أجل التخلص من البكتريا، ورائحة الفم الكريهة، حيث أن المضمضة بعد تناول الطعام بالماء العادي قد تُساعد في التخلص من جزئيات الطعام التي تتعلق بالأسنان، ولكن غسول الفم يخلصك منها بشكل كبير.

كشط اللسان قد يكون الغلاف الذي يتشكل على اللسان مُضيفاً للبكتريا، مما يتسبب في الرائحة الكريهة للفم، ومن أجل التخلص من تلك الرائحة التي تتسبب في القلق، يجب عليك غسل لسانك بفرشاة الأسنان برقه ولطف، وذلك من أجل الحصول على رائحة جيدة للفم والتخلص من تلك المشكلة.