نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وزارة الحج السعودية تزف البشرى السارة لجميع الحجاج القادمين من الخارج (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن بشرى سارة للحجاج القادمين من خارج المملكة هذا العام 1443هـ.

وقال وكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام سعيد في مقابلة مع قناة العربية إن “النسبة والحصة الأكبر لحج هذا العام ستكون للحجاج القادمين من خارج المملكة، ولاسيما أنهم في العامين الماضيين لم يمكنوا من أداء الفريضة بسبب ظروف جائحة كورونا”.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

وزارة الحج السعودية تزف البشرى السارة لجميع الحجاج القادمين من الخارج (فيديو)

كيف تشترك في مسابقة الحلم dream 2022 مع مصطفي الآغا .. كيف تكون مليونير

يقلل من تراكم الدهون والكوليسترول .. تعرف على أهم 5 فوائد للصيام

5 حبات من القرنفل وملعقة من الهيل كل ليلة قبل النوم تصنع المعجزات في جسدك.. أسرار خطة سحرية يبحث عنها الرجال والنساء

عشبة سحرية تعزز إنتاج الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم وفائدة أخرى لا تخطر على بال

حيلة ذكية.. قومي بوضع كوب من القهوة داخل الثلاجة وشاهدي ماذا يحدث لا تخطر على بال العفريت

كيفية الحصول على مكافأة مصرف الراجحي وتحويلها إلى فلوس وكم تساوي| وطريقة استبدال النقاط

كلنا اديب العمري .. جمهور الرياضة في السعودية ينقلب على تركي آل الشيخ بعد تصريح صادم لنائب رئيس الاتحاد السعودي أديب العمري

لن تتوقع بعضها .. فوائد مذهلة و جبارة لحرق 3 قطع من" لبان الدكر " يوميا في البيت .. لو عرفتم السر ستنذهلون وتداومون على احراقه؟

زهرة سحرية تحرق الدهون الزائدة وعلاج عسر الهضم والإسهال والتهاب المسالك البولية ومشاكل المعدة

لو عرفتم السر وراء حرق 5 قطع من لبان الذكر في المنزل لفعلتم هذا الشيء يوميًا

حكاية الفنانة المصرية التي تزوجت ’’ولدها‘‘ بالخطأ وحينما علم أنها أمه انتحر على الفور .. لن تصدق من تكون ؟؟ (اتفرج صورة)

وداعا للحشرات .. ضعي هذا المكون الجبار في أركان المطبخ وستنهي الصراصير والناموس والنمل والحشرات الطائرة نهائيا وبدون استخدام مواد كيميائية!

مشروبات بسيطة لتفتيت حصوات الكلى تمامًا.. إليك طريقة التحضير

وداعًا للنسيان.. 6 طرق سحرية تقوي الذاكرة وتعالج مشاكل الدماغ بدون دواء

وأشار هشام سعيد إلى أن هذا القرار يأتي على “مبدأ النسبة والتناسب وتلبية الطلب لضيوف الرحمن من خارج المملكة”.

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة أنه لن يتم استثناء أي دولة من أداء الحج، مشيرًا إلى المملكة كعادتها ترحب بجميع المسلمين الراغبين في أداء المناسك من كل أقطار العالم.

وأوضح أن توزيع حصص وأعداد الحجاج بين الدول يتم وفقاً لمبدأ النسبة والتناسب، وذلك بنسبة واحد إلى ألف من عدد السكان.

وكانت المملكة العربية السعودية قررت رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول حسبما أعلنت وزارة الحج والعمرة أمس السبت.

واشترطت الوزارة أن يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من (65) عامًا ميلاديًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

كما أكدت على ضرورة تقديم الحجاج القادمين من خارج المملكة نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

ويذكر أن مناسك الحج اقتصرت على 1000 زائر محلي فقط في عام 2020، وعلى 60 ألفًا منهم العام الماضي بسبب جائحة كورونا.