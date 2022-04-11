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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكنكم التعرف على أرقام المشاركة في مسابقة الحلم 2022م في مقالنا اليوم حيث سنوضح لكم كل التفاصيل بشكل توضيحي، حيث تعتبر مسابقة الحلم هي واحدة من أشهر المسابقات العربية التي تمكّن الكثير من الأشخاص داخل وخارج الوطن العربي من المشاركة فيها، وحققت المسابقة حلم الكثير من الشباب ومكنتهم من شراء كل ما كانوا يرغبون بشرائه أو الحصول عليه ويقدمها المذيع العربي ومقدم برامج التلفزيون الشهير الأستاذ مصطفى الأغا.

أرقام المشاركة في مسابقة الحلم 2022م

يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الرقم المرادف لدولتك وتتمثل الأرقام في كل مما يلي:-

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

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كيف تشترك في مسابقة الحلم dream 2022 مع مصطفي الآغا .. كيف تكون مليونير

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في المملكة العربية السعودية على رقم 650444 من خط موبايلي أو على رقم 755505 من خط زين.

بينما في جمهورية مصر العربية يمكنكم التواصل من خلال رقم 9540أورانج أو 9540فودافون أو 9545اتصالات.

وفي دولة المغرب يمكنكم الاتصال على أرقام 9669 أورانج – ميد تيل و9669أنوي.

أما في مملكة الأردن فيتم الاتصال على رقم أورانج 98880 أو زين الأردنية 98858.

في دولة الإمارات العربية المتحدة فأرقام الاتصال هي 3636 خط دو أو 6070 من خط اتصالات الإمارات.

أرقام الاتصال في دولة الكويت العربية فتتمثل في GSM 4141 و ZAIN 96922 وVIVA 50640.

في باقي دول العالم يمكنكم الاتصال على رقم المسابقة الموحد الدولي على رقم 0088216101092.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم عبر تطبيق “حلم”

قم أولًا بتحميل تطبيق “حلم” من أي هاتف محمول سواء أندرويد أو أيفون.

اكتب كلمة “حلم” في البحث وسيظهر أمامك التطبيق قم بتحميله على هاتفك.

سجل دخولك على المنصة من خلال كتابة رقم هاتفك المحمول وأكمل كل البيانات المطلوبة منك.

سيتم إرسال كود تأكيد لك على هاتفك في رسالة نصية SMS قم بكتابته في المكان المخصص له.

بعد ذلك سيتم حصولك على علات رقمية ويجب الموافقة على شرط استقبال الإعلانات والتنبيهات الخاص بالمسابقة.

كيفية الاشتراك في مسابقة “الحلم”

قم بإرسال كلمة “حلم” أو “Dream” على الرقم المرادف لدولتك من الأرقام المذكورة أعلاه.

ثم يتم إرسال سؤال لك قم بالإجابة عليه وفي حالة الإجابة الصحيحة يتم قبولكم في المسابقة وتأهيلك للمرحلة القادمة.