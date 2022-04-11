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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ويساعد الصيام على الاهتمام بصحة الانسان بشكل كبير، حيث إن الصيام له فوائد مختلفة وكثيرة للانسان لحماية الجهاز الهضمي وتعزيز صحة القلب وتحسين الحالة المزاجية، سنتعرف عليها بالتفصيل كالتالى :

1 – تأثير الصيام فى نسبة الكوليسترول الضار يساعد الصيام على التقليل من نسبة الكوليسترول فى الدم، لأنه يقلل من تراكم الدهون بالدم ولهذا فإن الصيام مهم جدا لصحة القلب والأوعية الدموية، ما يساعد على الوقاية من الإصابة بالجلطات المفاجئة والنوبات القلبية.

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يقلل من تراكم الدهون والكوليسترول .. تعرف على أهم 5 فوائد للصيام

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2 – تأثير الصيام على القلب

أشارت دراسةٌ نُشرت في Nutrition Journal عام 2012، إلى أنَّ صيام رمضان ساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فالصيام يساعد على تعزيز صحة القلب والشرايين، لأن الصيام لمدة 14 ساعة تقريبا يساعد على تحسين عمل القلب نتيجة التقليل من المجهود الذي يقوم به القلب الناتج عن ضخ الدم إلى المعدة.

3 – تأثير الصيام على ضغط الدم أظهرت دراسةٌ نُشرت في European Journal of Clinical Nutrition عام 2006 أنَّ الصيام خلال شهر رمضان الكريم يؤدي إلى انخفاض فى ضغط الدم لانه يقلل من إنتاج خلايا الدم الحمراء، وأشارت دراسةٌ أخرى نُشرت في مجلة Blood Pressure عام 2013، إلى أنَّ الصيام يساعد على تحسين مستوى الدهون ويقلل من الإجهاد التأكسدي لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم.

4 – تأثير الصيام على الحالة المزاجية يعتبر الصيام وسيلة فعالة لإعادة شحن الدماغ وأن يُقلل من مستويات التوتر والاكتئاب والقلق وتعزيز ونمو وتطور خلايا المخ والقدرة على الاستجابة للمعلومات بشكل اسرع، كما تشير الدراسات إلى أن الصيام يجعل الدماغ أكثر قدرة على تحمل الإجهاد والتأقلم مع التغيير، كما يمكن أن يحسن المزاج والذاكرة.

5 – تأثير الصيام على الوزن ولمن يريد إنقاص وزنه فإن الصيام يُعَد أفضل وسيلة لذلك، حيث إنه يساعد على تقليل الشهية وهذا من خلال تناول كميات أقل من الطعام وهذا يمنح الجهاز الهضمي فترة طويلة للراحة مما يؤدي إلى تقلص وتصغير المعدة وهذا يقلل من زيادة الشهية، وليس العكس بتناول كميات كبيرة من الطعام والسكريات بكميات كبيرة يمكن ان يحدث العكس ونجد زيادة فى الوزن.

6 – تأثير الصيام على العادات السيئة يعتبر صيام شهر رمضان فرصة لمحاربة الإدمان بجميع انواعه مثل الممنوعات أو التدخين أو غيرها، حيث يمكن للصائم، مع القليل من قوة الإرادة، الابتعاد عن مثل هذه الأمور خلال فترة ما بعد الإفطار.

7 – تأثير الصيام على الجهاز الهضمى يساعد الصيام على التخلص من الكثير من المشكلات التي تتعلق بالجهاز الهضمي، مثل : القولون العصبي وعسر الهضم والانتفاخات التي تصيب البطن وزيادة الحموضة، وهذا ناتج على أن الصيام يساعد على تقوية أغشية الجهاز الهضمي، ما يساعد على زيادة الكفاءة في قيام الجهاز الهضمي بدوره.