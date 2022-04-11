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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تُعد عشبة شوك الجمل عشبة ذهبية في الطب الشعبي التقليدي لعلاج أمراض الكبد وأمراض أخرى، لنتعرف على فوائد شوك الجمل العلاجية.

عشبة شوك الجمل (Silybum marianum) لها العديد من الأسماء، مثل: خرشوف الجبل، والأرضي الشوكي البري، والعكوب، وهي نبتة تنمو في أوروبا واسيا وشمال إفريقيا، وتنتمي إلى العائلة النجمية (Asteraceae).

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عشبة سحرية تعزز إنتاج الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم وفائدة أخرى لا تخطر على بال

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تعد عشبة شوك الجمل من الأعشاب الطبية القديمة المستخدمة عند الحضارات القديمة لعلاج مجموعة من أمراض الكبد منها: أمراض الكبد الالتهابية المزمنة، وأمراض الكبد الدهنية غير الكحولية، كما قد استخدمت في علاج تلف الكبد الناجم عن المواد الكيميائية، والكحول، والعلاج الكيميائي، وكذلك تلف الكبد الناجم عن تسمم فطر أمانيتا.

ما هي فوائد عشبة شوك الجمل العلاجية؟

1. تحمي الكبد وتحسن صحته أثبتت دراسة أهمية عشبة شوك الجمل كعلاج تكميلي ومساعد للعديد من أمراض الكبد وحتى سرطان الكبد، وبالتالي فهو يساعد في تقليل التهاب وتلف الكبد.

كما أثبتت دراسة أخرى قدرة عشبة الجمل على التخلص من السموم، مثل: الأماتوكسن (Amatoxin) الناتج من بعض أنواع الفطر والذي قد يكون تناوله قاتلًا.

2. تفيد مرضى السرطان أظهرت مجموعة من الدراسات قدرة عشبة شوك الجمل لجعل العلاج الكيماوي أكثر فعالية ضد بعض أنواع السرطانات، والمساعدة في تدمير الخلايا السرطانية.

كما تبين من خلال دراسة سريرية قدرتها على التخفيف من الاثار الجانبية المرافقة لعلاج السرطان بالكيماوي.

3. تخفض مستوى السكر في الدم قد يكون لعشبة شوك الجمل التأثير الإيجابي والتكميلي لخفض مستويات السكر بالدم لدى الأشخاص المصابين بمرضى السكر من النوع الثاني.

حيث كشفت إحدى الدراسات وجود مركبات في عشبة شوك الجمل لها تأثير مشابه لبعض أدوية السكري من خلال المساعدة في تحسين حساسية الأنسولين، وتقليل نسبة السكر في الدم.

فوائد عشبة شوك الجمل الأخرى قد يكون هناك مجموعة أخرى من الفوائد، أهمها ما يأتي:

خفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم. المساعدة على نضوج الجريبات في المرضى الذين يخضعون لعمليات التلقيح الصناعي.

علاج محتمل لاضطرابات الجهاز الهضمي، حيث تقلل الشعور بالقيء والغثيان. التقليل من الأعراض المرافقة لسن اليأس. التقليل من أعراض الحساسية الموسمية. تحسن الأعراض المرافقة لمرض الزهايمر ومرض التصلب اللويحي. علاج محتمل لتضخم البروستات.

علاج محتمل لاضطراب الوسواس القهري. الوقاية من مرض فقر الدم الانحلالي. قد تكون علاج لحب الشباب والالتهابات الجلدية. المساهمة في التخفيف من السمنة؛ لأنها تساعد على حرق الدهون.

الوقاية من الإصابة بهشاشة العظام.

المساعدة على إدرار الحليب لدى النساء المرضعات. من الجدير بالذكر أن المكملات الغذائية التي تحتوي على عشبة شوك الجمل تتوافر في الصيدليات على شكل كبسولات، وتتراوح الجرعات من 175 مليغرام إلى 1000 مليغرام.

المصدر: ويب طب