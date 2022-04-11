نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حيلة ذكية.. قومي بوضع كوب من القهوة داخل الثلاجة وشاهدي ماذا يحدث لا تخطر على بال العفريت على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - فكرة جهنمية قومي بوضع كوب من القهوة داخل الثلاجة حيث تعتبر تلك الطريقة بمثابة حيلة ممتازة تعتبر من أكثر الحيل التي قد تغفل عنها الكثير من ربات البيوت، ومن خلال الاستعانة بمكون القهوة ووضعه بالثلاجة فهذا ما ينتج عنه العديد من المميزات والاستفادة القصوى هي ما سنقوم بعرضه من خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة، وفيما يلي من تلك الفقرات القادم نتحدث عن كيفية اتباع تلك الحيلة ومدى الاستفادة منها.

فكرة جهنمية قومي بوضع كوب من القهوة داخل الثلاجة ولن تصدقي ماذا يحدث

من الممكن أن تقومي بالتحضير لكوب صغير و فنجان من مشروب القهوة والتي تعد واحد من بين المشروبات الصباحية والتي يعتمد على تناولها الكثيرون، ولمكن في تلك المرة عليك أن تقومي بحفظه في الثلاجة فهذا ما يعمل على التحقيق للعديد من الفوائد حيث أن الكثير من ربات البيوت قد تعانين من مشكلة الانتشار للروائح الغير مستحبة بالثلاجة بسبب أن الثلاجة تعد مكان تخزين مكونات غذائية، وأطعمة مختلفة وهو ما يجعل الثلاجة رائحتها غير مقبولة لذا من الممكن أن يتم وضع مشروب القهوة بها للتحسين من رائحة الثلاجة حيث أن القهوة لها دور في التخلص من تلك الروائح كما أن رائحة البن الذكية تطغى بشكل كبير على الثلاجة.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

حيلة ذكية.. قومي بوضع كوب من القهوة داخل الثلاجة وشاهدي ماذا يحدث لا تخطر على بال العفريت

كيفية الحصول على مكافأة مصرف الراجحي وتحويلها إلى فلوس وكم تساوي| وطريقة استبدال النقاط

كلنا اديب العمري .. جمهور الرياضة في السعودية ينقلب على تركي آل الشيخ بعد تصريح صادم لنائب رئيس الاتحاد السعودي أديب العمري

لن تتوقع بعضها .. فوائد مذهلة و جبارة لحرق 3 قطع من" لبان الدكر " يوميا في البيت .. لو عرفتم السر ستنذهلون وتداومون على احراقه؟

زهرة سحرية تحرق الدهون الزائدة وعلاج عسر الهضم والإسهال والتهاب المسالك البولية ومشاكل المعدة

لو عرفتم السر وراء حرق 5 قطع من لبان الذكر في المنزل لفعلتم هذا الشيء يوميًا

حكاية الفنانة المصرية التي تزوجت ’’ولدها‘‘ بالخطأ وحينما علم أنها أمه انتحر على الفور .. لن تصدق من تكون ؟؟ (اتفرج صورة)

وداعا للحشرات .. ضعي هذا المكون الجبار في أركان المطبخ وستنهي الصراصير والناموس والنمل والحشرات الطائرة نهائيا وبدون استخدام مواد كيميائية!

مشروبات بسيطة لتفتيت حصوات الكلى تمامًا.. إليك طريقة التحضير

وداعًا للنسيان.. 6 طرق سحرية تقوي الذاكرة وتعالج مشاكل الدماغ بدون دواء

طريقة لحفظ البن بالثلاجة

من الممكن أن يتم الحفظ للبن بالثلاجة من خلال طريقة بسيطة جدا وهي أن يتم وضع القهوة بعلبة وتكون محكمة الغلق تماما وهذا زما يرجع إلى أن مكون القهوة ه القدرة على أن يمتص أي روائح بالثلاجة لذا فلا بد وأن تحفظ معزولة تماما بعبوة محكمة، ومن المفضل أن تمون عبوة الحفظ من خام الزجاج وألا تكون العبوة من الزجاج الشفاف، كما يمكن الحفظ بالثلاجة بداخل وعاء محكم من المعدن و من السيراميك، ولكن إحكام الغلق لا بد وأن نهتم به حتى لا يتسرب الهواء البارد فيعمل على إتلاف حبيبات القهوة ولذلك نكون ذكرنا فوائد وضع القهوة في الثلاجة.