نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كيفية الحصول على مكافأة مصرف الراجحي وتحويلها إلى فلوس وكم تساوي| وطريقة استبدال النقاط على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يبحث الآلاف من العملاء عن كيفية تحويل مكافأة مَصْرِف الراجحي إلى فلوس ونقاط، وطريقة استبدالها، خاصةً بعد تحديث البنك لبرنامج مكافأة البطاقات الائتمانية، من أجل توفير فرصة الحصول على أفضل معدل كسب نِقَاط في المملكة عند استخدام البطاقة، بالإضافة إلى إمكانية كسب نِقَاط أكثر نظير العمليات الشرائية المحلية والدولية باستخدام بطاقات المصرف الائتمانية والحسم الشهري ومنخفضة الرصيد، مع إتاحة خِيار الاستبدال عبر عدد كبير من المتاجر المنتشرة في جميع أنحاء المملكة بطرق مختلفة.

أمثلة الحصول على النِّقَاط

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

حيلة ذكية.. قومي بوضع كوب من القهوة داخل الثلاجة وشاهدي ماذا يحدث لا تخطر على بال العفريت

كيفية الحصول على مكافأة مصرف الراجحي وتحويلها إلى فلوس وكم تساوي| وطريقة استبدال النقاط

كلنا اديب العمري .. جمهور الرياضة في السعودية ينقلب على تركي آل الشيخ بعد تصريح صادم لنائب رئيس الاتحاد السعودي أديب العمري

لن تتوقع بعضها .. فوائد مذهلة و جبارة لحرق 3 قطع من" لبان الدكر " يوميا في البيت .. لو عرفتم السر ستنذهلون وتداومون على احراقه؟

زهرة سحرية تحرق الدهون الزائدة وعلاج عسر الهضم والإسهال والتهاب المسالك البولية ومشاكل المعدة

لو عرفتم السر وراء حرق 5 قطع من لبان الذكر في المنزل لفعلتم هذا الشيء يوميًا

حكاية الفنانة المصرية التي تزوجت ’’ولدها‘‘ بالخطأ وحينما علم أنها أمه انتحر على الفور .. لن تصدق من تكون ؟؟ (اتفرج صورة)

وداعا للحشرات .. ضعي هذا المكون الجبار في أركان المطبخ وستنهي الصراصير والناموس والنمل والحشرات الطائرة نهائيا وبدون استخدام مواد كيميائية!

مشروبات بسيطة لتفتيت حصوات الكلى تمامًا.. إليك طريقة التحضير

وداعًا للنسيان.. 6 طرق سحرية تقوي الذاكرة وتعالج مشاكل الدماغ بدون دواء

البطاقات العادية: استخدام بطاقة المشتريات بقيمة 25 ألف ريال خلال 90 يوم من تاريخ إصدار البطاقة، يمكن العميل من كسب النِّقَاط لكل 1 ريال، بواقع 3 نِقَاط لخارج المملكة، ونقطتين للداخل، وفي حالة استخدامها الآن، يتمكن العميل من الحصول على 6 نِقَاط لعمليات الخارج، و5 نقطة لعمليات الداخل.

بطاقة إنفينيت: بواقع 150.000 نقطة ترحيبية، فعند استخدام البطاقة لمشترياتك بقيمة 25 ألف ريال خلال 90 يوم من تاريخ إصدار البطاقة، تُمكن العميل من كسب النِّقَاط لكل 1 ريال، بواقع 4 نِقَاط للخارج، و3 نِقَاط للداخل، أما الاستخدام الوقتي، فيُمكن للعميل من الحصول على 6 نِقَاط لعمليات الخارج، و5 نِقَاط الداخل.

البطاقة البلاتينية الائتمانية: المشتريات بقيمة 15,000 ريال خلال 90 يوم من تاريخ إصدار البطاقة، تُتيح كسب النِّقَاط لكل 1 ريا، للخارج نقطتين، وللداخل نقطة واحدة، وفي حالة استخدامها الآن، توفر لعمليات الخارج 5 نِقَاط، وللداخل 4 نِقَاط.

كيفية تحويل النِّقَاط لفلوس

يٌمكن استبدل نقاطك مع مكافأة لدى أكثر من 170 علامة تجارية حول المملكة معتمدة ومتعاقدة مع المصرف، مع التيسير على العملاء في إتمام عمليات تحويلات سريعة ومباشرة، على أن يكون استبدال نِقَاط مكافأة لدى التاجر باستخدام رَقْم جوالك مباشرةً ، وتحويل النِّقَاط إلى أميال الفرسان عبر برنامَج مكافأة، مع إتاحة خِيار التبرع وتحويل قيمة النِّقَاط لاحد الجمعيات الخيرية المضافة في البرنامَج. تستبدل نِقَاط مكافأة لدى متجر الشريك.

كيفية التحويل من البائع

احصل على النِّقَاط عبر جوالك.

اطلب الدفع عن طريق نِقَاط مكافأة من قبل البائع برقم الجوال.

يستخدم البائع رَقْم الجوال لتعريف عضويتك لنظام POS.

سيصلك رمز التأكيد و الرصيد المتاح.

قم بإعطاء رمز التأكيد للبائع والمبلغ المطلوب دفعه.

ثم استلم فاتورتك.

وطريقة استبدالها وحسابها كيفية التحويل من البائع احصل على النِّقَاط عبر جوالك. اطلب الدفع عن طريق نِقَاط مكافأة من قبل البائع برقم الجوال.

يستخدم البائع رَقْم الجوال لتعريف عضويتك لنظام POS. سيصلك رمز التأكيد و الرصيد المتاح. قم بإعطاء رمز التأكيد للبائع والمبلغ المطلوب دفعه. ثم استلم فاتورتك. كيفية التسجيل في البرنامَج يتم التسجيل من خلال الموقع الرسمي للبنك: https://www.alrajhibank.com.sa/ar، مع العلم أن رَقْم حساب العميل يتم تخصيصه لرقم عضويته، لاستخدامه في برنامَج المكافأة لاكتساب النِّقَاط، التي يتم استبدالها لاحقًا من خلال رمز التأكيد OTP، وهو رَقْم مكون من 4 خانات يصل عبر رسالة لرقم جوال العميل، لإتاحة استبداله لدى المتاجر والتجار.