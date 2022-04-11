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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد لبان الذكر من الأشياء التي تحتوي على العديد من الفوائد وبخور اللبان بعض الأشخاص يقومون بحرقة لكي يعطي رائحة عطرية، ويمكن استخدام حرق لبان الذكر في علاج العديد من الأمراض حيث أن رائحة تقيد القلب وتخفف من القلق، في هذا المقال شوف نسرد لكم فوائد حرق لبان الذكر.

فوائد بخور اللبان في المنزل

يوجد العديد من الفوائد عند حرق لبان الذكر في المنزل ومن هذه الفوائد نطرحها لكم فيما يلي:

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لو عرفتم السر وراء حرق 5 قطع من لبان الذكر في المنزل لفعلتم هذا الشيء يوميًا

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عند حرق لباز الذكر يعطي المنزل رائحة جميلة ورائعة.

للتخلص من الرائحة الكريهة في المنزل يجب حرق لبان الذكر سوف تتخلصي من هذه الرائحة وفي أسرع وقت.

كما أن له فائدة كبيرة في طرد الحشرات والذباب وأيضًا يساعد في القضاء على البكتريا والفيروسات وذلك عند حرق لبان الذكر.

بخور اللبان تساعد في تقوية جهاز المناعة والتخلص من الجراثيم.

حرق لبان الذكر يعمل على مقاومة الحساسية والأمراض الصدرية وتخفف من الرشح.

عند استنشاق بخور اللبان يكون لها فائدة على تقليل خطر الإصابة بالأمراض السرطانية إما على الثدي أو المخ أو على أي جزء من أجزاء الجسم.

كما أنه يساعد في علاج التوتر والقلق فتصبح أكثر هدوء.

طريقة تحضير بخور لبان الذكر الورد

هناك العديد من الأشخاص يبحثون عن طريقة تحضير حرق لبان الذكر ويوجد الكثير من الطرق المختلفة لعمل بخور لبان الذكر ومنها ما يلي.

المكونات

٣ معالق من لبان الذكر.

٢ ملعقة من زيت الورد.

طريقة التحضير

نضع اللبان في وعاء ثم نضيف عليه زيت الورد ثم نتركه ليلة كاملة ثم نصفي البان من الزيت ثم نقوم بوضعه على بعض من الفحم المولع من قبل شوف تظهر رائحة عطرية بالورد.

يمكن تغير زيت الورد بأي نوع من أنواع الزيوت العطرية مثل زيت اللافندر أو زيت الياسمين ويمكن أيضًا وضع المسك.