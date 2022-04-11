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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ارتفاع الكوليسترول هو بمثابة قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار. يمكن أن تكون العواقب مميتة ، لذا من الأفضل إبقائها تحت السيطرة. فيما يلي ثلاث طرق للقيام بذلك.

يمكن أن يؤدي تكتل الكثير من الكوليسترول معًا في الشرايين إلى منع تدفق الدم إلى الدماغ ، مما يؤدي إلى الإصابة بسكتة دماغية تهدد الحياة. أو إذا تأثرت الشرايين التاجية ، فقد تكون في طريقك إلى نوبة قلبية.

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3 طرق بسيطة لخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم .. تعرف عليها وادفع الخطر عن حياتك

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تدرك NHS مدى خطورة ارتفاع الكوليسترول ، لذا فقد طرحت طرقًا لتقليل هذا الخطر على الحياة.

أحد المجالات الرئيسية لتحسين الكوليسترول هو نظامك الغذائي. على وجه التحديد ، يجب أن تحد (أو الأفضل تجنب) الدهون المشبعة.

قل وداعا لسندويشات النقانق وفطائر اللحم والجبن الصلب (الشيدر والبارميزان والبيكورنيو).

تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الدهون المشبعة مثل: الكعك والبسكويت والقشدة والزبدة والسمن وشحم الخنزير.

ويشمل ذلك أيضًا الأطعمة التي تحتوي على جوز الهند أو زيت النخيل ؛ بدلا من ذلك ، اختر الدهون غير المشبعة.

يمكن أن يساعد تناول الدهون غير المشبعة (بدلاً من الدهون المشبعة) في تقليل مستويات الكوليسترول.

تشمل الدهون غير المشبعة: الأسماك الزيتية ، مثل الماكريل والسلمون. المكسرات ، مثل اللوز والكاجو. بذور اليقطين وعباد الشمس. زيوت الأفوكادو النبات.

تشمل الزيوت النباتية: زيت بذور اللفت ، والخضروات ، والزيتون ، والذرة ، وزيوت الجوز.

تقترح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أيضًا ارتباطًا بالنظام الغذائي وهو دمج المزيد من الألياف في وجباتك.

تناول الكثير من الألياف يمكن أن "يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب" و "يساعد على خفض الكوليسترول".

الهدف هو الحصول على 30 جرامًا من الألياف يوميًا ، والتي يمكن أن تشمل الفواكه والخضروات والشوفان والشعير.

تشمل المصادر الأخرى للألياف المكسرات والبذور والفاصوليا والبازلاء والعدس والبطاطس (مع قشرها) والخبز الكامل والنخالة والحبوب الكاملة.

النصيحة الثالثة لخفض مستويات الكوليسترول ، التي تشترك فيها هيئة الخدمات الصحية الوطنية ، هي ممارسة المزيد من التمارين.

يمكن أن يساعد القيام بما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية المعتدلة كل أسبوع على تحسين مستويات الكوليسترول.

هذا ما يزيد قليلاً عن 20 دقيقة من التمارين يوميًا ، والتي يمكن إكمالها بالمشي السريع أو ركوب الدراجات أو الركض.

تشمل الأنشطة الأخرى التي تزيد من معدل ضربات قلبك الرقص والتمارين المنزلية والجري.

العلامة التي تدل على أنك تعمل بجد بما فيه الكفاية هي أنك لا تستطيع الغناء أثناء القيام بالنشاط.

من الجيد تمامًا أن تظل قادرًا على التحدث ، ولكن إذا كنت تستطيع الغناء ، فأنت بحاجة إلى زيادة الحدة.

أسهل طريقة لدمج المزيد من التمارين في حياتك هي المشي في كل مكان.

إذا كان هناك خيار لاستخدام المصعد أو الدرج (وكنت قادرًا على ذلك) ، فاستخدم الدرج.



عند القيادة إلى السوبر ماركت ، اركن سيارتك بعيدًا قليلاً عن المتجر حتى تتمكن من المشاركة في بعض الأعمال.

لا تخف من حمل الكثير من التسوق ، فهذا هو الغرض من عربات التسوق.

إذا كنت تستقل وسائل النقل العام إلى المتجر ، فيمكنك التوقف في وقت مبكر في طريقك إلى هناك.