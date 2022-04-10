نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وداعًا للأنسولين .. طريقة منزلية بسيطة لخفض نسبة السكر في الدم فورا ( تعرف عليها ) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن درء مضاعفات مرض السكري من النوع 2 عن طريق السيطرة على مستويات السكر المرتفعة في الدم. توصلت دراسة علمية إلى أن علاجًا غذائيًا بسيطًا يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم ، لكن يجب "النقع في ماء دافئ" للحصول على أفضل النتائج.

داء السكري من النوع 2 هو ذروة ارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار ، والتي تنتج عن ضعف إنتاج الأنسولين. الأنسولين هو هرمون ينظم سكر الدم - النوع الرئيسي للسكر الموجود في الدم. لسوء الحظ ، إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 ، فإن إمداد الأنسولين ينخفض ​​بشدة. النتيجة؟ ارتفاع مستويات السكر في الدم.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

وداعًا للأنسولين .. طريقة منزلية بسيطة لخفض نسبة السكر في الدم فورا ( تعرف عليها )

4 منتجات طبيعية لخفض الكوليسترول الضار في الدم.. اشتيرها من محل العطارة وعش مرتاح البال

كيف تنام 6 ساعات من دون تعب؟.. إليك الخطوات البسيطة لذلك

المشروب الدافئ الذي "يحرق" دهون الجسم الخطيرة وينسفها أثناء النوم.. تناوله قبل النوم وسترى النتيجة المذهلة.

عشبة بسيطة تُنشّط البنكرياس وتعزز صحة الكبد وتقلل الاكتئاب والتوتر وتمنع فقدان الذاكرة وتعالج أمراض الشيخوخة

عشبة بسيطة تقضي على الحموضة والديدان والتوتر وتخلصك تماما من سموم الكبد

القبض على آلاف المقيمين في السعودية والداخلية تعلن عقوبات بالسجن مدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال

تعرف على الخلطة السحرية لورق الغار والقرنفل للحصول علي شعر كثيف وطويل وناعم خلال أيام فقط

ما قصة "الأغا" الأخير الذي صافح الأمير محمد بن سلمان؟

عشبة سحرية لتهدئة الأعصاب وإراحة العضلات والجسم ومفيدة جداً للاشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والتوتر

معركة حامية بين قطيعين من القرود واقتحام أحد المنازل في السعودية .. فيديو مثير

السعودية .. الإرصاد تحذر مما سيحدث في الرياض وعدد من المناطق خلال الساعات القادمة

أخصائي أسنان يحذر من وضع السواك في الجيب لهذا السبب

وداعًا لآلام أسفل الظهر .. فاكهة صغيرة تنهي معاناتك للأبد

شراب خارق طبيعي لتنقية الجسم من السموم وتنظيف القولون وطرد الفضلات حتى لو كانت مثل الحجر

عبد الله السدحان يدخل في نوبة صراخ شديدة خلال "رامز موفي ستار" وما فعله داخل السيارة أذهل المشاهدين (فيديو)

مشروب "سحري" يغسل الكلى من السموم ويفتت الحصى ويطردها

لحسن الحظ ، يمكنك التحكم في مستويات السكر في الدم وتجنب المضاعفات المرتبطة به عن طريق اتخاذ قرارات غذائية صحية.

تشير الأبحاث إلى أن أحد التدخلات القوية التي يمكنك القيام بها في المنزل هو تناول بذور الحلبة.

للحصول على أفضل النتائج ، تشير نتائج الدراسة إلى أنه يجب نقع البذور في ماء دافئ قبل تناولها.



من أجل الدراسة ، قام الباحثون بتجنيد ما مجموعه ستين مريضًا يعانون من مرض السكري من النوع 2 والذين تم تشخيصهم قبل ستة أشهر على الأقل.

تم اختيار المرضى عشوائيا لتلقي 10 جم من بذور الحلبة منقوعة في الماء الساخن ومجموعة أخرى لم تكن كذلك.

كانت المعلمات التي تم تقييمها عبارة عن ملف ديموغرافي في الزيارات الأولى ومستويات السكر في الدم أثناء الصيام و HbA1C كل شهر لمدة ستة أشهر.

اختبار مستويات السكر في الدم أثناء الصيام متوسط ​​مستويات السكر في الدم بعد ثماني ساعات من الصيام ويقوم HbA1C بتقييم متوسط ​​مستويات السكر في الدم خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية.

أظهر التحليل الإحصائي "انخفاضًا ملحوظًا" في مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم أثناء الصيام في الأشهر الخمسة في مجموعة الحلبة.

وخلص الباحثون إلى أن إضافة تكميلية بسيطة لبذور الحلبة يمكن أن يكون لها "تأثير تآزري" مع التحكم في النظام الغذائي وممارسة الرياضة على صيام جلوكوز الدم.

لماذا بذور الحلبة؟

يوضح موقع Diabetes.co.uk أن : "بذور الحلبة غنية بالألياف القابلة للذوبان ، مما يساعد على خفض نسبة السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات."

كما يلاحظ الجسم الصحي ، يشير هذا إلى أنها قد تكون فعالة في علاج مرضى السكري.

تم إجراء دراسات أخرى للتحقيق في الفوائد المحتملة للحلبة لمكافحة مرض السكري.

في تجربة أخرى خاضعة للرقابة ، أدى دمج 15 جرامًا من مسحوق بذور الحلبة في وجبة يتناولها الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 إلى تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبة.

تميل مستويات السكر في الدم إلى الارتفاع بعد تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات.

ينصح موقع Diabetes.co.uk: "قبل استخدام الحلبة لعلاج مرض السكري لديك ، استشر طبيبك العام وفريق رعاية مرضى السكري للتأكد من سلامته" .

"كما هو الحال مع الأعشاب الأخرى التي تخفض نسبة السكر في الدم ، هناك خطر من أن الحلبة قد تسبب انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم) عند تناولها جنبًا إلى جنب مع أدوية السكري الموصوفة."

داء السكري من النوع 2 - الأعراض الموضحة

كثير من الناس يعانون من مرض السكري من النوع 2 دون أن يدركوا ذلك. هذا لأن الأعراض لا تجعلك بالضرورة تشعر بتوعك.

تشمل أعراض مرض السكري من النوع 2:

التبول أكثر من المعتاد ، خاصة في الليل

الشعور بالعطش طوال الوقت

الشعور بالتعب الشديد

فقدان الوزن دون محاولة

حكة حول قضيبك أو مهبلك ، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر

تستغرق الجروح أو الجروح وقتًا أطول للشفاء

رؤية مشوشة.

يجب أن ترى طبيبًا عامًا إذا كان لديك أي من أعراض مرض السكري من النوع 2 أو كنت قلقًا من احتمال تعرضك لخطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، كما تنصح NHS .