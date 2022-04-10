4 منتجات طبيعية لخفض الكوليسترول الضار في الدم.. اشتيرها من محل العطارة وعش مرتاح البال

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يؤثر ارتفاع معدل الكوليسترول الضار في الجسم على صحة وسلامة القلب والأوعية الدموية، ما يزيد فرص التعرض للجلطات وأمراض القلب والسكتات الدماغية وغيرها، لذا يجب السيطرة عليه قدر الإمكان.

وتساعد بعض المنتجات المباعة في محلات العطارة المختلفة على خفض معدلات الكوليسترول في الجسم بشكل آمن وفعال، لكن يفضل استشارة الطبيب حتى لا تتفاعل مع أي أدوية أخرى يتم تناولها، حسبما نشر موقع "Health Line".

1-فول الصويا

يعد فول الصويا واحدًا من أفضل الأطعمة التي تساعد على خفض معدلات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، حيث يندرج تحت قائمة المصادر الغنية بالبروتينات الخالية من الدهون، أي أنه يعتبر بديلاً رائعًا عن الأطعمة الدهنية التي تحتوي على البروتين مثل اللحوم، والتي تؤثر على نسبة الكوليسترول في الجسم.

2-بذر الكتان

تتميز حبات بذر الكتان والزيت الناتج عنه باحتوائهما على نسبة عالية من حمض ألفا-لينولينيك، وهو نوع من أنواع أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد على خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تشير بعض الدراسات إلى دوره في خفض معدلات الكوليسترول الضار (LDL) بالجسم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبته بشكل مستمر والنساء في سن اليأس.

3-الفاصوليا البيضاء

تعتبر الفاصوليا البيضاء من البقوليات الغنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تعمل على خفض معدل الكوليسترول الضار بالجسم (LDL) عن طريق تقليل امتصاصه بالأمعاء.

وتبين أن تناول 5-10 جرام يوميًا من الأطعمة التي تحتوي على الألياف القابلة للذوبان يقلل معدل الكوليسترول بنسبة 5%، لذا يجب الحرص على تناول الفاصوليا البيضاء ضمن نظام غذائي صحي وإضافتها إلى أطباق السلطات المختلفة.

4-الزنجبيل المطحون

أكدت دراسة أجريت عام 2014، أن الزنجبيل يلعب دورًا أساسيًا في خفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية على حد سواء، كما أفادت دراسة أخرى تم إجراؤها عام 2008، أن الزنجبيل يقلل معدلات الكوليسترول الضار (LDL) ويرفع نسبة الكوليسترول الجيد (HDL)، ومن ثم يمكن إضافة الزنجبيل المطحون إلى وصفات الطعام المختلفة أو غليه وتناوله كمشروب دافئ.

نصائح يومية لخفض الكوليسترول في الدم

-الإقلاع عن التدخين والكحوليات تمامًا.

-الاستمتاع بوزن صحي ومثالي.

-ممارسة الرياضة يوميًا لمدة 30 دقيقة على الأقل.

-تناول نظام غذائي صحي غني بأوميجا 3 والألياف القابلة للذوبان.

-الحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل الزيوت والزبدة.

-تجنب الضغط العصبي والتوتر.

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4 منتجات طبيعية لخفض الكوليسترول الضار في الدم.. اشتيرها من محل العطارة وعش مرتاح البال

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