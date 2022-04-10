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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 28 / 8 / 1443 هـ الموافق 31 / 3 / 2022 م حتى 5 / 9 / 1443هـ الموافق 6 / 3 / 2022 م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (12920) مخالفاً، منهم (8171) مخالفاً لنظام الإقامة، و(3102) مخالف لنظام أمن الحدود، و(1647) مخالفاً لنظام العمل.

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القبض على آلاف المقيمين في السعودية والداخلية تعلن عقوبات بالسجن مدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال

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ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (185) شخصاً، (58%) منهم يمنيو الجنسية، و(37%) إثيوبيو الجنسية، و(5%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (106) أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: تم ضبط (11) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (98260) وافداً مخالفاً، منهم (89417) رجلاً، و(8843) امرأة.

خامساً: تمت إحالة (84030) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3060) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (13423) مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.