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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحتوي القرنفل وورق الغار على العديد من الفوائد الهامة حيث أن ورق الغار لجسم الانسان وبشكل خاص الشعر ؛ والقرنفل يتم استخدامهم بشكل كبير في مستحضرات التجميل، يعد ورق الغار من النباتات المعطرة ويرجع مكانها الاساسي في امريكا وشرق آسيا، وحتى تحصلى على شعر كثيف وناعم وطويل سوف نتعرف على كيفية تحضير وصفة ورق الغار والقرنفل ؛ حيث أن القرنفل وورق الغار يساعد على منع تساقط الشعر ومعالجة مشاكل الصلع .

يساعد القرنفل وورق الغار على تقوية فروة الراس نظرا لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية ومضادات للاكسدة تخفيف أعراض قشرة الرأس والبروتينات والتى تعمل على التى تكون مزعجة وتقوية جذور الشعر، نحتاج الى 3 أوراق من الغار بما يكفى 3 أكواب من الماء ، وسوف نتعرف على

من الغار بما يكفى 3 أكواب من الماء ، وسوف نتعرف على الخلطة السحرية لورق الغار والقرنفل للحصول علي شعر كثيف وطويل وناعم وكيفية تحضير هذه الخلطة .

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تعرف على الخلطة السحرية لورق الغار والقرنفل للحصول علي شعر كثيف وطويل وناعم خلال أيام فقط

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طريقة تحضير خلطة ورق الغار والقرنفل لشعر كثيف وناعم:

نقوم بتحضير وعاء مناسب ونضع بيه مقدار من الماء ونرفعه على النار ونضيف مقدار 3 اوراق من الغار ونتركه حتى يغلى 5 دقائق من غليان الوعاء ونزيل ورقات الغار وبعد مرور ونستعد لتناول مقدار مشروب الغار، ويمكن تناول ورق غار بعدة طرق مختلفة من هذه الطرق هي تحضير 3 ورقات من الغار ونجففها ونطحنه ونحصل على مسحوق ناعم ونضبف عليه نص كوب من جوز الهند الطبيعى ونسخنه تسخينة خفيفة وندلك بها فروة الراس.