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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أصبح من الشائع استخدام الأعشاب في أنظمتنا الغذائية، ومنها عشبة الجنكة، ومصدرها شجرة الجنكة المعمّرة ذات الأصول الصينية، وهي من الأشجار المقاومة للظروف المناخية وتغيّرات الطقس، كما أنها مقاومة للفطريات والحشرات.

الجنكة بيلوبا أو كزبرة البئر، تستخدم أوراقها وبذورها في الطب البديل الذي يعتمد على الأعشاب والنباتات منذ آلاف السنين، تحتوي على العديد من العناصر والمركّبات الصحية التي يحتاجها الجسم للوقاية من الأمراض، وتساهم في علاج العديد من المشاكل الصحية، كما أنها تدخل في صناعة المكمّلات الغذائية، ولكن يجب تناولها بحذر لتجنّب آثارها الجانبية.

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عشبة سحرية لتهدئة الأعصاب وإراحة العضلات والجسم ومفيدة جداً للاشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والتوتر

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اشتهرت عشبة الجنكة منذ العصور باستخداماتها الشعبية لحماية الدماغ والذاكرة؛ بفضل احتوائها على مواد كيميائية مضادّة للأكسدة.

حول فوائد عشبة الجنكة، تتحدث اختصاصية التغذية ميرنا الفتى في الموضوع الآتي:

عشبة الجنكة تساهم في تهدئة الأعصاب وإراحة العضلات والجسم، كما أنها مفيدة جداً للاشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والتوتر؛ لأنَّ شربها يساهم في تنظيم المزاج.

تخفّف عشبة الجنكة من آلام الطمث أو الدورة الشهرية، وهي مفيدة للصداع النصفي، وللذين يعانون من مرض الربو؛ لأنها تنظّف الرئتين.

فوائد عشبة الجنكة والقلق

وجد الباحثون أن استخدام مستخلص نبات الجنكة لمدة 4 أسابيع متتالية يساهم في التقليل من أعراض القلق.

فوائد عشبة الجنكة والدورة الشهرية

يساعد تناول مستخلص أوراق الجنكة عن طريق الفم في التقليل من أعراض ما قبل الدورة الشهرية.

فوائد عشبة الجنكة وضغط الدم الرئوي

يساعد تناول أوراق الجنكة مع الدواء الخاص بمرض ارتفاع ضغط الدم الرئوي على التخفيف من أعراض المرض وزيادة كمية الأكسجين الواصلة للرئتين.

فوائد عشبة الجنكة والفصام

تبيّن أن تناول الجنكة إلى جانب الأدوية النفسية بشكل يومي لمدة 8 إلى 16 أسبوع يقلّل من أعراض مرض الفصام، كما تبيّن أنها تساعد على التخفيف من بعض الأعراض الجانبية للأدوية النفسية المستخدمة مثل الإمساك والعطش.

يتعرّض بعض مرضى الفصام لخلل الحركة المتأخّر كعارض جانبي؛ نتيجة استخدام نوع من أنواع الأدوية النفسية، حيث وجد أن استخدام مستخلص معين من العشبة لمدة 12 أسبوعاً يقلل من خطورة الإصابة بهذا العارض الجانبي.

فوائد عشبة الجنكة والسكتة الدماغية

يساعد تناول أوراق الجنكة عن طريق الفم، المريض في تحسين عملية التفكير، والذاكرة، والعودة لممارسة نشاطاته اليومية بعد التعرّض للسكتة الدماغية.

فوائد عشبة الجنكة والدوّار

يساعد تناول أوراق الجنكة عن طريق الفم على التقليل من الشعور بالدوّار وزيادة توازن الجسم.

فوائد عشبة الجنكة وصحة العيون

- يساعد تناول عشبة الجنكة على إبطاء تطوّر الضرر المرتبط بالمياه الزرقاء، وذلك حسب دراسة علمية.

- وجدت إحدى الدراسات تأثير تناول مكمّلات الجنكة على صحة العين، إذ أجريت على عدد من الأشخاص الذين يعانون من الجلوكوما، حيث يزيد تناول الجنكة تدفق الدم إلى العين، مما يقلل حدّة الأعراض، وبالتالي التمتع برؤية أفضل.

- تحسّن من رؤية الألوان لدى الأشخاص المصابين باعتلال الشبكية المرتبط بمرض السكري.

فوائد عشبة الجنكة وصحة الدماغ



تحسّن الجنكة من المهارات الاجتماعية والمعرفية لدى المصابين بالخرف منذ مدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 12 شهراً، كما يمكن أن تساعد هؤلاء الأشخاص على تحسين ذاكرتهم وعملية التفكير لديهم، بالإضافة إلى تحسين سلوكهم الاجتماعي، مما يعني قدرة أفضل على أداء المهام اليومية.

فوائد عشبة الجنكة ومحاربة الالتهاب



تحتوي الجنكة على مستويات عالية من مركّبات الفلافونويد والتربينويدات، وهي مركّبات معروفة بتأثيراتها القوية المضادّة للأكسدة، والتي تعمل على مكافحة وتقييد الآثار الضارّة للجذور الحرّة، وهي عبارة عن جزيئيات شديدة التفاعل تسبب الالتهاب وآلام الجسم المختلفة، ويتم إنتاجها أثناء بعض الوظائف الحيوية للجسم، مثل عملية التمثيل الغذائي.

فوائد عشبة الجنكة وتحسين الدورة الدموية وصحة القلب



أثبتت الأبحاث أن تناول عشبة الجنكة أو مكمّلاتها الغذائية، من شأنه العمل على زيادة تدفق الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة، مما يعزز صحة القلب. وكشفت إحدى الدراسات التي أجريت على الأشخاص المصابين بأمراض القلب، والذين تناولوا نبات الجنكة عن زيادة فورية في تدفق الدم إلى أجزاء متعددة من الجسم، وتحسّن عمل القلب.

فوائد عشبة الجنكة وعلاج الصداع النصفي



تعتبر الجنكة علاجاً تقليدياً شائعاً للصداع النصفي في الطب الصيني البديل، فمن المعروف أن لها تأثيرات مضادّة للالتهابات والأكسدة، وإذا كان الصداع النصفي ناتجاً عن الإجهاد المفرط وقلة النوم، فالجنكة فعاّلة في هذه الحالة.

فوائد عشبة الجنكة وتقليل أعراض الربو



تشير بعض الأبحاث إلى أن الجنكة تقلّل أعراض الربو، وأمراض الجهاز التنفسي الالتهابية الأخرى مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، ويرجع ذلك إلى المركّبات المضادّة للالتهابات الموجودة فيها، والتي قد تسمح بتقليل التهاب الشعب الهوائية، وزيادة سعة الرئة.