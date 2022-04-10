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صنعاء - ميسرا اسماعيل - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر العديد من المناطق بعاصفة ترابية خلال الساعات القادمة. ونشر المركز، مقطع فيديو من الأقمار الصناعية، يوضح تأثر الأجزاء الشمالية للمنطقة ‎الشرقية (حفر الباطن - القيصومه) وما جاورها بالعاصفة الترابية، وما سببته من شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تؤثر العاصفة الترابية خلال الساعات القادمة إلى صباح الغد على معظم الأجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، والرياض العاصمة. وأصدر المركز الوطني للأرصاد، مجموعة تنبيهات، خاصة بطقس اليوم السبت، على عدد من مناطق المملكة.

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السعودية .. الإرصاد تحذر مما سيحدث في الرياض وعدد من المناطق خلال الساعات القادمة

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وتوقع المركز أن تشهد مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، وجود ضباب كثيف، من شأنه أن يؤثر على الرؤية،ويستمر لمدة 6 ساعات تبدأ في الثانية صباحا وتستمر حتى الثامنة.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد وجود سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية ،على أبها وأحد رفيدة، والربوعة وخميس مشيط، في منطقة عسير، بالإضافة إلى الدائر والريث، وفيفا وهروب،في منطقة جازان. بينما من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة، وتؤثر على الرؤية، في الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، ومنطقة الرياض، ومنطقة حائل، وتستمر لمدة لنحو 10 ساعات.