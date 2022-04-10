نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أخصائي أسنان يحذر من وضع السواك في الجيب لهذا السبب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - قال أخصائي صحة الفم والأسنان، د. أحمد الشاعر، إن تعرض المسواك لمكان مكشوف مثل وضعه في «الجيب» يعرض الفم للتلوث والبكتيريا. ناصحًا بتغليفه أو وضعه في حافظة.

وأوضح الدكتور الشاعر، لبرنامج «120» المذاع على قناة الإخبارية، أن وضع المسواك مكشوفًا يعرضه للعوامل الجوية والتلوث، وأن أي شيء ملوث يتم استخدامه في الفم سوف ينقل له بكتيريا لم تكن موجودة به سابقًا.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

السعودية .. الإرصاد تحذر مما سيحدث في الرياض وعدد من المناطق خلال الساعات القادمة

أخصائي أسنان يحذر من وضع السواك في الجيب لهذا السبب

وداعًا لآلام أسفل الظهر .. فاكهة صغيرة تنهي معاناتك للأبد

شراب خارق طبيعي لتنقية الجسم من السموم وتنظيف القولون وطرد الفضلات حتى لو كانت مثل الحجر

عبد الله السدحان يدخل في نوبة صراخ شديدة خلال "رامز موفي ستار" وما فعله داخل السيارة أذهل المشاهدين (فيديو)

مشروب "سحري" يغسل الكلى من السموم ويفتت الحصى ويطردها

حرب شوارع بالسكاكين والسواطير في شوارع الكويت (فيديو صادم)

والد إعلامي سعودي عمره 110 سنوات يعيش أجواء المسجد ورمضان في المنزل بطريقة مؤثرة (فيديو)

بهار رخيص الثمن وموجود في كل بيت .. يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم ويحميك من الجلطات القلبية

علامة فى الأظافر تدل على نقص فيتامين B12 الضروري لجسمك.. تعرف عليها الآن ولا تتجاهلها

بعد نصف ساعة من الزفاف.. عريس يصرخ بشدة داخل غرفة نومه وحينما صعدوا إليه كانت المفاجأة

فاكهة معروفة يهملها الكثيرون وهي تحفز الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم وتسيطر عليه بشكل حيّر الاطباء

بعد السعودية.. الإمارات تسحب شيكولاتة «كيندر سربرايز» من الأسواق

وأشار أخصائي الفم والأسنان، إلى أنه يفضل أن يكون المسواك مغلفًا أو موجودًا داخل حافظة خاصة به لإبعاده عن الأماكن المكشوفة.

وأضاف أن مدة استخدام المسواك في الفم لا تتجاوز الدقيقتين، وأن صلاحيته تكون بانتهاء شعيراته، ويجب أن تكون شعيراته مستقيمة.

كانت هيئة الغذاء والدواء، ذكرت في وقت سابق، أنه لضمان استخدام آمن للمسواك يجب الانتباه للآتي:

- توخي الحذر عند شراء منتج المسواك بالابتعاد عن المصادر المجهولة (لأنها قد تكون ملوثة أو أنها من جذور أشجار غير صالحة للاستخدام أو متعفنة أو قد يتم نقعها بمواد مجهولة لتعطي طعمًا لاذعًا(.

- النظافة والغسل الجيد قبل الاستخدام بقص شعيرات المسواك في كل مرة يتم استخدامه فيها.

- شراء المسواك المغلف بطريقة التفريغ الهوائي وفي حافظة معقمة ومغلقة جديًا، مدونًا عليها تاريخ الصلاحية (للحفاظ على المسواك من التعرض لمصادر التلوث).

- عدم شراء المنتجات ذات الادعاءات الطبية، مثل استخدام المسواك كعلاج لتسوس الأسنان أو أمراض اللثة لأنه يعد وسيلة تنظيف ووقاية فقط.