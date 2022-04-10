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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أورد الدكتور محسن النادي فوائد فاكهة الأناناس خلال كتابته قصة حدثت له مع مريضة تبين أنها اختصاصية عظام، إليكم التفاصيل كما نشرتها بعض وسائل الإعلام.

قبل اشهر تلقيت اتصالا هاتفيا من مريضه عرّفت نفسها على انها طبيبة اختصاصيه عظام وانها تعاني من الم حاد في اسفل الظهر وتستشير في اي علاج ممكن ان يخفف لها هذا الالم, وقبل ان اسألها عن سبب استشارتي كاختصاصي في الطب البديل ,اكملت كلامها بقولها انه لم تجد الراحه ولا االعلاج بالادويه الكميائيه وانها سوف تجرب الطب البديل لان احد المرضى عندها اخذ العلاج من طرفي وشفاه الله فهي تريد ان تسير على نفس الطريقه بحث تتفادى جراحة الدسك.

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وداعًا لآلام أسفل الظهر .. فاكهة صغيرة تنهي معاناتك للأبد

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سالتها عن الاعراض وكان اقتراحي ان تاكل لمدة 5 ايام الاناناس ولا تاكل اي شيء اخر ,طبعا اسغربت الامر وسالت ما السر فيه,قلت ان الاناناس سيقوم بنتظيف القولون لديك كما انه يحتوي اعلى نسبه من مادة المالك اسد في الطبيعه وهو مسؤول عن تزييت الاعصاب ان صح التعبير.

بعد ثلاثة ايام اتصلت بي لتخبرني ان الالم خف لديها لكنها بالكاد تستطيع التكلم لان البثور على الفم, مؤلمه ,قلت لها الاثار الجانبيه لاكل الاناناس تتلخص بالتالي: اضطراب في الجهاز الهضمي مثل الاسهال وحتى القيء طفح جلدي بثور على الفم والشفاه في حال الحمل قد يؤدي للاجهاض بسبب انقباض عضلات الرحم اخبرتها ان تستمر على اكله وتخلط معه العسل وتكلمني بعد يومين.

في اليوم الخامس تلقيت منها اتصالا تخبرني فيه ان الالم قد زال كثيرا وان الحركه اصبحت اسهل بكثير وانها عادت لدوامها وتسالني ما هي الخطوة التاليه.

اخبرتها بحاجتها الى دواء عشبي سائل اضافه الى ابر عشبيه الهدف منها ازاله اي ترسب حدث حول الاعصاب في الظهر وكذلك اعادة الدسك الى وضعه الطبيعي.

لم تناقش بالامر وتم ارسال العلاج لها وبعد ثلاث اشهر ارسلت لي ايميل يحتوي صور الرنيين المغناطيسي للظهر قبل وبعد العلاج والعجيب فيه التغير الكبير الذي حدث فلا وجود للترسبات او حتى للدسك حيث عاد لوضعه الطبيعي ....وفي اخر الايميل ارفقت صورة جميلة لثمرة الاناناس.