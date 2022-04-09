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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الملوثات التي تؤدي الى تسمم الجسم كثيره جدا, منها الخارجي وهو من الطعام الهواء وحتى التربه ومنها داخلي حالحالة النفسيه او الامراض المختلفه.

ولان الدم هو الناقل الرسمي في الجسم للغذاء والطاقه فلذلك هو اجوج ما يكون لعمليه التنظيف هذه.

يعتبر تنظيف الجسم من السموم أمراً أساسياً للصحة وابقاء جهاز المناعه يعمل بشكل متناغم، ولأن تراكمها يحول دون عمل مختلف الوظائف بشكل ممتاز، وبالتالي يقود إلى مشاكل صحية متنوعة.

الشراب الخارق المنقي للجسم من السموم مكون من 6 عناصر هي:

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شراب خارق طبيعي لتنقية الجسم من السموم وتنظيف القولون وطرد الفضلات حتى لو كانت مثل الحجر

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ماء جوز الهند,العسل ,الحامض ,القرفة, الزنجبيل وملح البحر الخشن.

*ماء جوز الهند يعتبر من افضل المواد التي تنظف الامعاء وان اخذت على شكل حقنه شرجيه فيكون لها مفعول رائع في تخليص القولون من الفضلات التي علقت به ولماء جوز الهند دور كبير في التخلص من الامساك المزمن في حالات كسل الامعاء او في حالات الشلل بشمل عام.

*العسل معروف فوائده للجسم ولا يحتاج لشرح كبير

*الحامض الطازج يعتبر مطهر للامعاء من الكثير من الجراثم وما يحويه من معادن وفيتامينات ايضا خير مساعد لتقويه جهاز المناعه.

*القرفه معروفه فوائدها في تسريع عمليات الايض وحرق الدهون وهي رائعه المفعول كمضاد للاكسده.

*الزنجبيل ايضا رائع وهام جدا في تنقية الجسم من السموم خاصه الطازج منه.

*اخيرا ملح البحر الخشن وما يحتويه من املاح مختلفه تساعد الجسم كثيرا في تخليصه من السموم التي علقت به

كيفيه تحضير الشراب الخارق المنقي للجسم

و لتحضير 4 جرعات يتطلب

-كوبين كبار من ماء جوز الهند وطبعا يفضل استخدام الماء الذي يكون في الثمره الخضراء لكن يمكن اخذ ايضا الماء من الجوزة الناضجه

-ملعقتي عسل-السدر افضل نوع-

-عصير حبة حامض واحدة

-ملعقة قرفة مطحونة

-قطعة زنجبيل طازجة

-ربع ملعقة صغيره من ملح البحر.

يوضع ماء جوز الهند والعسل والزنجبيل في خلاط ومزجها ببعضها ثم تصفيتها في وعاء

إضافة العسل وعصير الحامض والقرفة والملح، ومزج المكونات كلها جيداً، والتمتع بعدها بشراب لذيذ وصحي جداً.

الأفضل وضعها في زجاجه وخضها جيدا قبل شربها

كم تاخذ منه يوميا

كوب وسط يوميا كافي جدا.

وننصح بحفظ الشراب الباقي في وعاء محكم الإغلاق بالبراد.