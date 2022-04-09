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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حل الفنان عبد الله السدحان، ضيفًا على برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية MBC مصر، ويقدمه الفنان الكوميدي رامز جلال، وتم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه.

وتعرض عبدالله السدحان لصدمة داخل في سيارة رامز موفي ستار، ودخل في نوبة صراخ في ظل محاصرة السيارات والدراجات النارية له من جميع الجوانب.

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عبد الله السدحان يدخل في نوبة صراخ شديدة خلال "رامز موفي ستار" وما فعله داخل السيارة أذهل المشاهدين (فيديو)

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وحاول السدحان، تغطية رأسه بيده والنزول بها لأسفل، بينما سكب رامز جلال المياه على رأس الفنان السعودي، قبل أن تتوقف السيارة، وتمت محاصرتها من المركبات الأخرى.

ويشارك رامز جلال في استدراج الضيوف، لتصوير المقلب النجم العالمي فان دام، باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية.