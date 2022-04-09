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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تقوم "الكلى" بأداء عدة وظائف حيوية بالجسم، أهمها تصفية الدم من السموم وإزالة الفضلات عن طريق البول، ورغم ذلك فهناك بعض العادات الغذائية غير الصحية قد تؤدي إلى تراكم السموم بالجسم الأمر الذي يضع عبئا إضافيا على الكلى.

يعد تنظيف الكلى والكبد من الأمور الضرورية التي يجب أن يهتم بها الشخص للحفاظ على الأجهزة الحيوية بالجسم للقيام بوظائفها، وطبقا لما نقلته صحيفة "صدى البلد" عن موقع "justhealthylife" هناك عدد من الأعشاب يعتبر أهمها البقدونس الذي يعمل على منع الإصابة بأمراض الكلى أو تكون الحصوات بالكلى ومنع تراكم السموم بالجسم.

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مشروب "سحري" يغسل الكلى من السموم ويفتت الحصى ويطردها

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البقدونس يستطيع تطهير الكلى لاحتوائه على كمية وفيرة من الفيتامينات بما في ذلك فيتامين C,A,k الغنية بالمعادن الأساسية مثل الحديد وهي التي تعتمد عليها الكلى في القيام بوظائفها.

وبالإضافة إلى قدرة البقدونس على تطهير الكلى فإنه يحتوي على مجموعة من الخصائص الطبية لتحسين الصحة فهو مضاد للميكروبات وفقر الدم، والتخثر، ويعمل على تخفيض الدهون بالدم ويمنع تسمم الكبد، ويقلل من ارتفاع ضغط الدم، ويعتبر مدرا قويا للبول، ويعوض نقص السكر بالدم، ويكافح الأكسدة وينظم الدورة الشهرية.

كذلك فإن البقدونس ذو فعالية كبيرة في علاج حصى الكلى ويدفعها للخارج، وشاي البقدونس يزيد من عملية التخلص من البول بالجسم كما يعمل على منع امتصاص انسجة الكلى للأملاح مما يعوق تكوين حصوات الكلى.. وإليك طريقة إعداد مشروب البقدونس لتطهير الكلي من السموم.

المكونات:

— حفنة من البقدونس الطازج.

— 8 أكوب من الماء.

— 2 ملعقة كبيرة من العسل.

— عصير نصف ليمونة.

الطريقة:

— يغسل البقدونس جيدا ثم يقطع إلى قطع كبيرة.

— يغلى الماء على نار متوسطة الحرارة.

— عندما يصل الماء للغليان يضاف إليه البقدونس وتخفض الحرارة.

— يترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

— نرفع الماء من على النار ونتركه ليبرد ثم يضاف عصير الليمون والعسل.

— نتناول من هذا المشروب من كوب إلى 2 يوميا.

— إذا قمت بإعداد كمية كبيرة من المشروب يمكن حفظها في الثلاجة وتناول منها أسبوعيا.

— في حالة معاناة الشخص من مرض في الكلى يجب استشارة الطبيب قبل تناول شاي البقدونس.

— من الضروري معرفة أن شاي البقدونس غير مفضل للنساء الحوامل لأنه يمكن أن يؤدي إلى حدوث الدورة الشهرية والإجهاض.

المصدر: العالم