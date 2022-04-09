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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شهدت الكويت، فجر اليوم السبت، معركة حامية الوطيس بين مجموعة من الأشخاص استخدمت خلالها السكاكين والسواطير على طريقة حرب الشوارع قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية.

وتداول ناشطون مقطع الفيديو، يظهر مجموعة من الأشخاص وهم يتشاجرون باستخدام السكاكين والسواطير في منطقة صباح السالم في الكويت وسط حشد كبير من المارة.

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حرب شوارع بالسكاكين والسواطير في شوارع الكويت (فيديو صادم)

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وظهر في المقطع أحد الأشخاص يمسك بآخر ويطرحه أرضا ويوجه له اللكمات والضربات ثم جاء شخص ثاني وضرب الأول وبدأ الجميع في الاشتباك مع بعضهم البعض.

ومن جانبها ذكرت صحيفة “الراي” المحلية أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط جميع أطراف المشاجرة التي اندلعت فجرًا في منطقة صباح السالم.

وأفاد مصدر أمني بأن مطلق النار في المقطع هو رجل مباحث برر استخدامه للسلاح لفض العراك، مشيرًا أن التحقيقات جارية مع جميع الاطراف.

وأضاف المصدر أن المشاجرة ضمت مجموعة من المواطنين ومجموعة أخرى من غير المواطنين، وفقًا لصحيفة “القبس”.

وأوضح أن المعلومات الأولية، تفيد بأن سبب المشاجرة يعود إلى حدوث خلاف بين بعض أطرافها أثناء حديثهم عبر تطبيق كلوب هاوس، ما أدى إلى اتفاقهم لمقابلة بعضهم البعض في تلك المنطقة، ومن ثم اندلعت المشاجرة.