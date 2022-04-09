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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نال مقطع فيديو لوالد الإعلامي السعودي صلاح الغيدان، إشادة واسعة من رواد منصة تويتر، حيث يظهر الوالد الذي يبلغ من العمر 110 سنوات، وهو يستحضر في منزله أجواء المسجد بطريقة نالت الإعجاب والإشادة.

ونشر الإعلامي الغيدان تغريدة مرفقة بمقطع فيديو لوالده قال فيها: “يمكن هذي أول مرّة يخرج أحد أفراد عائلتي بصورته في شبكات التواصل.. لكنّ الموضوع يستحق. فهو يتعلق بوالدي الله يحفظه”.

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والد إعلامي سعودي عمره 110 سنوات يعيش أجواء المسجد ورمضان في المنزل بطريقة مؤثرة (فيديو)

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وتابع: “بلغ فوق 110 أعوام؛ وما زال قلبه معلق بالمسجد والأذان.. فأحضر له أخواني مكبر صوت، ليعيش أجواء المسجد والأذان في شهر رمضان من البيت.. سبحان من أطال عمره وأحسن عمله”.

هذا وقد ظهر والد الغيدان في مقطع الفيديو وهو يؤذن بميكروفون في المنزل بطريقة مؤثرة، نالت استحسان مئات المتابعين على تويتر.





وقال الإعلامي سليمان السالم معلقًا: ” لأنه محافظٌ على الصلوات في وقتها، واصلٌ للرحم، و قلبُه سليمٌ من الحسد، فقد وهبه الله عمرًا طويلًا. أطال الله في عمره و أحسن ختامه.

وعلق مغرد آخر قائلًا: “فيديو تخشع له القلوب المؤمنة.. حفظ الله والدكم وأعانكم على بره.. ألا ليت والدي حيّ يشاركنا رمضان”.