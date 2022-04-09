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صنعاء - ميسرا اسماعيل - على أنغام «توب الفرح»، صفق المعازيم وتراقص الشباب وابتهج الجميع في حفل زفاف العروس «نادية» ابنة قرية ريدة، التابعة إداريًا لمركز ومدينة المنيا.

وبين تهنئة أهالي القرية لوالدها وفرحة العروس العشرينية بدأت عقارب الساعة تتجه نحو العاشرة مساءً.. هنا بدأت المعازيم تقرر الرحيل وبدأت الأغاني الختامية لحفل الزفاف تعلن عن انتهاء الزفاف ليتجه العروسان إلى مسكن الزوجية.

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بعد نصف ساعة من الزفاف.. عريس يصرخ بشدة داخل غرفة نومه وحينما صعدوا إليه كانت المفاجأة

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نصف ساعة فقط

فمع آيات الله الكريمة دخل العروسان الشقة الزوجية، وما هي إلا دقائق معدودة وبدأت العروس تشعر بألم في الصدر ولم يستمر ذات الشعور أكثر من نصف ساعة فقط وفارقت الحياة.

فارقت الحياة

نوبة حزن أصابت قلب الزوج، فلم يدرك وقتها بأن شريكة المستقبل قد صعدت روحها لخالقها، فبات بالصراخ ليصعد الجميع إلى مسكن الزوجية، والعروس العشرينية ممتدة على الأرض دون نفس واحد، ليؤكد الجميع للزوج أنها فارقت الحياة.

تفاصيل المكالمة الأخيرة

رقصت مع أشقائها ابتهاجا بالعرس واستقبلت ضيوفها وفرحت معهم، وانتهت الزفه.. هذا ما قاله والد العروس المكلوم «طه ماضي».. مضيفًا أنه عقب دخلتها وجدتها تتصل بى وتعبر لى عن سعادتها، ثم أغلقت التليفون، ثم دخلت غرفة نومي لأستريح قليلا، فسمعت أصواتا تطرق الباب على وتقول "بنتك ماتت"!

ماتت بمكياج الفرح

«ماتت بمكياج الفرح على وشها».. بتلك الكلمات استكمل والد عروس قرية ريدة حديثه، مضيفًا: فأسرعت إلى منزل العريس وإذا بى أجد ابنتى ملقاة على على الأرض، وقد فرقت الحياة، وحاولت أن أنقذها لكن الروح صعدت إلي بارئها، ودفنت ابنتى وودعتها إلى مثواها الأخير بزينة الفرح.

حافظة لكتاب الله

موضحا أن ابنته "نادية" كانت تحفظ كتاب الله ومحافظة على الصلوات في أوقاتها، وكانت تحاسبنى لو أجلت الصلاة وتطالبنى بأدائها بانتظام، وحتى الآن ما زالت أعيش فى فاجعة ولا أستطيع استيعاب ما حدث لكن كل ما أملكه هو الدعاء لها وأن يسكنها الله فسيح جناته.

الأجهزة الأمنية

وتلقت الأجهزة الأمنية داخل محافظة المنيا، إخطارا بوفاة سيدة داخل منزلها بقرية ريدة التابعة لمركز المنيا، وبانتقال أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، تبين وفاة نادية. ط 20 عاما، إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، داهمتها بعد ساعات من انتهاء مراسم الزفاف.

أزمة قلبية

وشهدت القرية، مساء الأحد، حفلا كبيرا لزفاف "نادية" على أحد شباب القرية، وأنه وعقب مرور سويعات من انتهاء مراسم حفل الزفاف، وانتقال العروس إلى منزل زوجها، لفظت أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية.

وأوضح والد العروس، في تحقيقات أجهزة الأمن، إن ابنته كانت لا تعاني من أي أمراض، وأنها كانت سعيدة بزفافها، وأن الحفل حضره المئات من أهالي القرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.