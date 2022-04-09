بعد السعودية.. الإمارات تسحب شيكولاتة «كيندر سربرايز» من الأسواق

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قررت دولة الإمارات، الجمعة، سحب شيكولاتة «كيندر سربرايز يوفو ماكسي 100 جم» من الأسواق، وذلك بعد البيانات الواردة بتسجيل إصابات بالسالمونيلا في عدة دول أوروبية، وهو قرار مماثل لما اتخذته السعودية أمس الخميس. وأصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة، قرارًا بسحب واسترداد منتج شيكولاتة «كيندر سربرايز يوفو ماكسي 100 جم» من أسواق الدولة، استنادًا الى المعلومات الفنية الوارد بشأن تسجيل إصابات بالسالمونيلا في عدة دول أوروبية والتي ارتبطت باستهلاك منتجات شيكولاتة للعلامة التجارية «Kinder» وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».



كانت هيئة الغذاء والدواء، حذرت –الخميس- من منتج Kinder Surprise Maxi لاحتمالية تلوث المنتجات ببكتيريا السالمونيلا، وأوصت المستهلكين بتجنب استهلاك التشغيلات المحددة. وأكدت الهيئة، أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتج بالتشغيلات المحذِّر منها. وأوصت الهيئة، المستهلكين بتجنُّبِ استهلاك هذا المنتج المُصَنَّعِ في دولة بلجيكا للتشغيلات المحددة، والتخلص مما لديهم منه؛ حفاظاً على صحتهم. وأشارت هيئة الغذاء والدوء، إلى أنها تتابع ما يستجد في هذا الموضوع، وأن الأغذية الملوثة ببكتيريا «السالمونيلا» تسبب في أغلب الحالات الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال .

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