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صنعاء - ميسرا اسماعيل - احتوى رجال الإطفاء على حريق اجتاح موقفا للسيارات في دبي، مما ألحق أضرارا بالعديد من المركبات.

وتم استدعاء طواقم الدفاع المدني في دبي إلى منطقة القصيص الصناعية في الساعة 10:07 صباحا اليوم (الجمعة)، ووصلت إلى مكان الحادث بعد خمس دقائق.

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الإمارات .. حريق هائل في موقف سيارات والدفاع المدني يتدخل ويعلن حجم الخسائر

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وقال مسؤولون إن الحريق، الذي أرسل أعمدة كثيفة من الدخان إلى السماء، اشتعلت بسبب مواد قابلة للاشتعال.

ولم يتضح ما إذا كان الحريق قد اندلع في إحدى المركبات أو في منطقة أخرى من موقف السيارات، وتمت السيطرة على الحريق في غضون 21 دقيقة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني، أن الأضرار اقتصرت على الجانب المادي فقط دون وقوع أي إصابات بشرية، ومن ثم تمت مباشرة عمليات التبريد، في الساعة 12:59 ظهرا، ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.