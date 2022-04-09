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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تشير عدوى الجهاز التنفسي العلوي الحادة إلى عدوى موضعية في الأنف والحنجرة والجيوب الأنفية وتستمر لفترة قصيرة من الوقت، عادة ما تكون يومين، وفى السطور القادمة سنوضح ما يجب معرفته عن التهابات الجهاز التنفسي العلوي والعلامات التي تعاني منها، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

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5 علامات تؤكد إصابتك بعدوى حادة في الجهاز التنفسي

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1 -سيلان الأنف وألم الحلق:

يمكن أن يكون الشعور بخدش الحلق أو سيلان الأنف في بعض الأحيان علامة أولية على عدوى حادة في الجهاز التنفسي العلوي، وينتج هذا عن التهاب (تهيج) الممرات الأنفية والحلق مما يؤدي إلى إفرازات الأنف.

2 -آلام الجيوب الأنفية:

يمكن أن تكون أولى علامات الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية هي الصداع أو الألم أو الضغط في الأنف وعظام الوجنتين وآلام الأسنان، يحدث هذا بسبب تراكم الإفرازات أو المخاط في ممرات الجيوب الأنفية وموقع الجيوب الأنفية بالقرب من أسنانك الخلفية الموجودة في الفك العلوي، معظم التهابات الجيوب الأنفية تستمر من أسبوع إلى أسبوعين وتختفي من تلقاء نفسها .

3 –سعال:

يميل السعال إلى البدء بعد يوم أو يومين من ظهور سيلان الأنف أو ألم الحلق ، والذي يمكن أن يكون ناتجًا عن تهيج الحلق أو الممرات القصبية التي تتصل برئتيك، إذا استمر السعال لديك لأكثر من أسبوع ، فمن المهم التواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للتأكد من أن السعال ليس بسبب حالة أكثر خطورة.



4 - ما الذي يسبب التهاب الجهاز التنفسي العلوي الحاد؟

التهابات الجهاز التنفسي العلوي الحادة غالبًا ما يشار إليها باسم (URI's) ناتجة عن فيروسات مثل الأنفلونزا أو مرض البكتيريا المرتبط بالتهاب الحلق أو التهاب الجيوب الأنفية .

5 -ما مدى خطورة عدوى الجهاز التنفسي العلوي الحادة؟

معظم الالتهابات خفيفة وتستجيب بشكل جيد للتدابير الداعمة مثل الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لتخفيف الانزعاج مثل احتكاك الحلق أو سيلان الأنف، إذا استمرت الأعراض لفترة أطول من أسبوع أو ظهرت عليك أعراض جديدة أعراض مثل الحمى أو الإرهاق أو التطورات الجديدة ، من المهم أن تبحث عن مقدم رعاية صحية.

6 -منع عدوى الجهاز التنفسي العلوي الحادة:

الجراثيم موجودة في كل مكان ولكن غسل يديك غالبًا خاصة بعد ملامسة الأسطح ذات نقاط اللمس المتكررة يمكن أن يكون مفيدًا. أنت تزيد من مخاطر الإصابة إذا لمست سطحًا ثم لمست وجهك وهو ما نميل إليه جميعًا تفعل (الذي يسمح للفيروس بالتلامس مع عينيك وأنفك) ".

7 - علاج عدوى الجهاز التنفسي العلوي الحادة:

الحفاظ على رطوبة الجسم بالسوائل الصحية مثل الماء أو المشروبات التي تحتوي على إلكتروليت والحصول على قسط كبير من الراحة يمكن أن يساعد إذا لزم الأمر ، فإن الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والتي تحتوي على مضادات الهيستامين ومضادات الالتهاب ستقلل من الشعور بعدم الراحة والألم.