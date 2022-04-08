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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اذا نظرت حولك بالمنزل فبالتاكيد سوف تجدين العديد من المنتجات بمنزلك التى تحتوى مكوناتها على مادة البانثينول ، حيث ان البانثينول يدخل فالعديد من الاغذيه و المكملات الغذائيه و المنتجات الصحيه و العديد من منتجات العنايه بالشعر و البشره ، فهو يستخدم لمساعدتك على ترطيب و تنعيم بشرتك داخليا و خارجيا.

فالبانثينول الخام عبارة عن مسحوق أبيض أو زيت شفاف في درجة حرارة الغرفة ، و هو يعرف باسماء مختلفة مثل ديكسبانثينول او كحول البانتوثينيل او بروفيتامين “ب5” او حمض البانتوثينيك ، و عند امتصاصه في الجسم يتحول البانثينول الي فيتامين “ب5” ، و يستخدم البانثينول في الكثير من مستحضرات التجميل الموضعية مثل احمر الشفاه و كريم الاساس و المسكره ، و يستخدم ايضا فى العديد من المنظفات.

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اشترية من الصيدلية.. كريم سحرى لفرد الشعر الخشن مثل الكيراتين نتائجة معجزة من اول استعمال! (طريقة الاستخدام)

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هناك مجموعه واسعه من المنتجات التى تحتوى على البانثينول و من اشهر المنتجات الغنيه بمادة البانثينول على مستوى الوطن العربى هو كريم بانثينول فهو مستحضر موضعي مرطب للجلد يتكون من مادة البانثينول.

وهي عبارة عن مادة كيميائية مصنوعة من حمض البانتوثنيك و المعروفه أيضا باسم فيتامين “ب 5” ، و هو مركب طبيعي و عضوي موجود في المصادر النباتية و الحيوانية ، و يستخدم في صناعة العديد من مستحضرات التجميل في جميع أنحاء العالم

بانثينول كريم هو احد اهم مرطبات الجلد الطبية التي لها نتائج فعالة جدا، وله القدره فى الحد من تهيج الجلد و الالتهابات ، و يتمتع بجوده عاليه فى اضافه اللمعان و الاشراق سواء لبشرتك او لشعرك، وهو كريم يعمل على تقليل الكثير من الاعراض التى قد تصيب الجلد مثل الاحمرار و الجفاف و الخشونه و التشقق

كريم بانثينول هو صورة من فيتامين “ب5” و هو موجود في اللحوم و الخضروات و البيض و اللبن و الحبوب الكاملة و البقوليات مما يعنى انه يمد جلدك و شعرك بالغذاء و الترطيب اللازم، ويستخدم كريم بانثينول فى علاج العديد من مشاكل الجلد و البشرة مثل علاج حب الشباب و الحساسية و جفاف البشرة

و من اهم فوائد كريم بانثينول انه مرطب قوي للبشرة بالاضافة الي انه جزء اساسي في صناعة العديد من مستحضرات التجميل كعامل تخفيف و تلطيف لتهيج البشرة ، كما أنه يساعد الجلد على بناء حاجز ضد التهيج و يحمي خلايا الجلد من فقدان الماء

لذا تابعي الفقرات التالية لتتعرفي علي كل المعلومات والتفاصيل المهمة التي تبحثين عنها بخصوص البانثينول كريم.

فوائد كريم بانثينول – panthenol cream uses

كريم بانثينول لحب الشباب

من اهم فوائد كريم بانثينول انه يساعد على علاج حب الشباب الشديد و العقدي عن طريق علاج التهاب البشرة في مناطق الحبوب ، و يقتل الميكروبات التي تتسبب في حدوث حب الشباب ، و يقلل ايضا من الافراز الزائد للدهون الذى يتسبب فى تكون الحبوب.

كريم بانثينول للبشرة الدهنية

يقلل من افراز المادة الدهنية في الجلد و بالتالي يمنع انسداد مسام البشرة ، و يقلل من لمعان البشرة خصوصا في فصل الصيف و الذى عادة ما يحدث بسبب الافرازت الدهنية ، و يقلل من ظهور الرؤوس البيضاء و الرؤوس السوداء و البثور تحت الجلد.

كريم بانثينول للبشرة الجافة

من اهم فوائد كريم بانثينول هو ترطيب البشرة الجافة بعمق حيث يعمل البانثينول على حماية البشرة من العوامل الخارجية التي قد تتسبب في فقدان البشره لرطوبتها و اشراقها.

يتميز كريم بانثينول بان مفعوله في ترطيب البشرة يستمر لفترة طويلة.

كريم بانثينول للهالات السوداء

يستخدم كريم بانثينول في علاج الهالات السوداء حيث يعمل على تغذية الجلد حول العين و ترطيبه ، حيث يعتبر ان من اهم اسباب الهالات السوداء هو جفاف البشرة.

فوائد كريم بانثينول لحروق الشمس



عندما تتعرض البشرة للشمس فانه من الممكن ان يحدث لها حروق بسبب حساسية البشرة من الشمس ، وغالبا ما يحدث ذلك بسبب عدم استخدام كريمات الحماية من اشعة الشمس الضارة ، و ايضا جفاف البشرة الشديد قد يزيد من فرصة التعرض لحروق الشمس

و يساعد كريم بانثينول على تهدئة البشرة و تقليل الاحمرار و الالتهاب الذى تسببه لكى الشمس و يجدد خلايا بشرتك و يزيد من ترطيبها و حيويتها و بالتالي يقلل و يمنع من فرص تعرضك لحروق ببشرتك بسبب الشمس.





كريم بانثينول للشفايف

يستخدم كريم بانثينول على الشفايف و يعطى شفتيك الجافه و المجهدة ترطيبا فوريا ، و يجعلها ناعمه و مشرقه و ننصحك باستخدام مرهم بانثينول على شفتيك طوال العام سواء في فترة الصيف و ذلك لحمايتها اثناء التعرض للشمس ، او خلال فصل الشتاء حيث تتاثر الشفايف بالبرد القارص مما يؤدى الى جفافها و تقشرها.

كريم بانثينول للوجه

من مميزات كريم بانثينول انه يعمل على تسكين و ترطيب بشرة الوجه ، كما يعمل على ترطيبها و اضافه مزيدا من الاشراق عليها ، كما يعمل على تجديد خلايا الوجه مما يمد البشره بالبروتينات و الفيتامينات اللازمه التى تعمل على الحد من ظهور التجاعيد و الخطوط الدقيقه لانه يزيد من مرونة الجلد بشكل رائع.





كريم بانثينول للاكزيما

عند استخدام كريم البانثينول لعلاج الاكزيما التي تصيب اجزاء الجسم المختلفة فانه يعمل على تهدئة البشرة و يقلل من حكة الجلد ، كما يعمل كذلك على ترطيب البشرة و يجدد خلايا الجلد المتضررة و بالتالي يعيد للجلد مظهره الطبيعي و نضارته.

كريم بانثينول لعلاج الجروح

البانثينول مهم لمساعدة الخلايا على انتاج البروتينات اللازمة لعملية التئام الجروح و تجديد خلايا الجلد المصابة مثل تحفيز انتاج الكولاجين ، فهو مهم لعملية انتاج خلايا جديدة في البشرة حيث يجعل خلايا الجلد تتكاثر بشكل اسرع لتعبر حواجز الجرح وتكون طبقات جلد جديده فيلتئم الجرح بشكل اسرع

يمكن استخدام بانثينول لعلاج الحروق في اي مكان بالجسم.

كريم بانثينول للاظافر

يعمل البانثينول على تقوية الاظافر و حمايتها من التكسير عن طريق ترطيبها و يقوي طبقة الكيراتين في الاظافر ، و يحميها من الالتهابات ، و يمدها بالفيتامينات اللازمه لجعلها اكثر قوه.

كريم بانثينول لتشققات حلمة الثدي

يمكن استخدام بانثينول كريم لعلاج تشققات الثدي اثناء فترة الرضاعة ، حيث يعمل على ترطيب الجلد و يجدد الخلايا و يحمى الجلد من الجفاف الذى يؤدى الى حدوث التشققات التى تسبب لكى الالام ، ننصحك باستخدامه على منطقة الثدى اثناء فتره الحمل و قبل الولاده لتجهيز هذه المنطقه للرضاعه الطبيعيه بدون حدوث اى الم او تشققات .

كريم بانثينول لعلامات التمدد

بسبب فوائد كريم البانثينول في ترطيب البشرة و تجديد خلاياها و تحفيز انتاج البروتينات و الكولاجين بالجلد فيمكن استخدامه لعلاج علامات تمدد الجلد و الخطوط الحمراء و البيضاء.

بانثينول كريم لالتهاب الحفاض

عند استخدام بانثينول كريم للاطفال في منطقة الحفاض بانتظام فإنه يعمل على حماية الجلد و منع التهاب البشرة في منطقة الحفاض ، و في حالة التهاب البشرة بالفعل فان كريم بانثينول سوف يعمل على تجديد الخلايا الملتهبة و منع انتشار الالتهابات بمنطقة الحفاض ، كما انه يعمل ايضا على منع حدوث عدوى بكتيرية في منطقة الالتهاب و يسرع من عملية الشفاء.

بانثينول للمنطقه الحساسه

يستخدم مرهم بانثينول للمنطقه الحساسه لتهدئتها و ترطيبها و منع حدوث الالتهابات او البقع السمراء ، كما انه يساعد على منع تكون حبوب تحت الجلد بعد ازالة الشعر الزائد.

كريم بانثينول للتشققات

يمكن كذلك استخدام بانثينول لعلاج تشققات القدمين والكوعين حيث يعمل على الحفاظ على رطوبة الجلد و يزيد من قدرته على تحمل الاحتكاك المستمر و يجدد الخلايا.

بانثينول لترطيب الشعر

يعمل البانثينول على زيادة الرطوبة في بصيلات الشعر حيث تخرج الشعره و هذا يجعله يحسن من مرونة الشعر اكثر ، و بالتالي يستخدم البانثينول للشعر الجاف ليمده بالترطيب و يجعله يحافظ على رطوبة الشعر لمده اطول

فهو يرتبط بالشعره بسهوله و يغلفها و يمنحها مظهرا لامعا و المزيد من الكثافه للشعر ، كما يعمل على تهدئة فروة الراس و حمايتها من اى التهابات.

بانثينول لتطويل الشعر

يعتقد ايضا ان بانثينول كريم له علاقة بزيادة نمو الشعر و تطويل الشعر و زيادة كثافته ، كما انه يعطى الشعرة سمك يجعلها قوية و لا تتطاير بسهولة و بالتالي يقلل من هيشان الشعر ، كما انه يعزز من انتاج خلايا الشعر و يقويه فيمنع من تساقطه

ملحوظة: يمكن استخدام البانثينول على الشعر سواء في الشامبو و البلسم او في كريمات الشعر او عن طريق اضافته لزيوت الشعر و حمامات الكريم.

كريم بانثينول لحماية الشعر من التلف

يساعد كريم بانثينول على حماية شعرك من التلف الذى تسببه مجففات الشعر او مكواة الشعر

حيث ان مادة البانثينول التى يحتويها الكريم و التى تتحول الى فيتامين “ب5” عند امتصاصها بالشعر و الذى يعمل على زيادة مرونة الشعر مما يجعله لا يتكسر اثناء التجفيف او استخدام مكواة الشعر ، و بالتالى مع الوقت تقل الاطراف المتكسرة و التالفه و يصبح شعرك اكثر صحه.

سعر كريم بانثينول

يتوفر كريم بانثينول 2% في مصر بسعر 9 جنيه مصري، ويتوفر بانثينول كريم في السعودية بسعر 12 ريال سعودي.

احتياطات مهمة قبل استعمال كريم بانثينول

لا يوجد أي دليل ملموس على أن منتجات مستحضرات التجميل التي تحتوي على البانثينول تسبب اى تهيج للجلد أو تؤذيه إلا في حالة الحساسية

حيث ان ردود الفعل السيئة للبانثينول الموضعي نادرة للغاية ، و لكن عندما تحدث آثار جانبية ، فإنها عادة ما تأخذ شكل التهاب الجلد التلامسي أو بعض التاثيرات الهضمية.

يجب غسل اليدين جيدا قبل و بعد استخدام الكريم

يجب تنظيف و تجفيف الجلد المراد علاجه جيدا قبل وضع الكريم عليه

عند استخدام الكريم و عدم حدوث تحسن توقف عن استخدامه و استشير الطبيب

عند استخدامه على الوجه يجب ان تتجنبى دخول كريم بانثينول داخل العين او الفم او الاذن او الانف

يجب ان تخبرى طبيبك باى مكملات غذائيه او مكملات عشبيه تتناولينها قبل استخدام الكريم حتى لا تتعارض معه

عند استخدامه للحوامل او المرضعات يجب ان يتم استشارة الطبيب مسبقا و ان يكون الكريم للاستعمال الخارجى فقط

يجب وضع طبقه رقيقه من الكريم وعدم وضع كميات كبيره حتى لا تتعرضى لاى مضاعفات او تكونى عرضه للاثار الجانبيه

لا تستخدم بانثينول كريم اذا كنت تعاني من حساسية منه ، و يجب تجربة الكريم على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدامه اول مرة

يمكن استخدام كريم البانثينول اثناء الحمل و الرضاعه فهو امن للإستخدام، ولكن يجب عليكى استشارة طبيبك او الصيدلى قبل الاستخدام ليوضح لكى الجرعه و طريقه الاستخدام المناسبه

طريقة استخدام كريم البانثينول

يستخدم كريم بانثينول من مره الى مرتين باليوم او حسب ارشادات الطبيب.

يجب غسل اليد جيدا قبل و بعد استخدام مرهم بانثينول.

يجب غسل المنطقه التى سوف يتم استخدام الكريم عليها و تجفيفها جيدا.

يجب وضع طبقه رقيقه من الكريم و توزيعها برفق.

الاثار الجانبية من كريم بانثينول

يعد استخدام كريم البانثينول امن حيث انه نادرا ما قد يحدث اى اثار جانبيه لمكوناته

ولكن نادرا ما قد يحدث بعض الاثار الجانبيه الغير خطيره و قد يرجع ذلك الى استخدام الكريم لمده طويله و بكميات كبيره ، لكن قد يكون عليكى استشارة طبيبك إذا لاحظت أى من الاثار الجانبية التالية:

حرقان بالجلد

احمرار

ظهور اى التهاب بالجلد او اى تغيرات غير عاديه بجلدك

الشعور بالتنميل

صعوبه فى التنفس

ظهور بقع حمراء على جلدك

تجربتي مع كريم بانثينول

اشتغلت ممرضه و اشتغلت كمان فصيدليه ، و حابه اديكو معلومه لكل اللى بيسال عن كريم كويس للتشققات الجلديه ، زى اللى بتظهرلنا كلنا فالكوعين او الكعبين ، كريم البانثينول هو افضل كريم للتشققات عامة بيرطب الجلد جدا و فوقت قليل استخدموه بانتظام بس و اتمنى اكون افدتكوا بالمعلومه و تجربوه و تدعولى. تجربة احد العملاء

انا بستخدم كريم بانثينول و حابه ااقلوكوا ان كريم البانثينول مش مهمته الاساسيه انه يفتح ، هو للترطيب و فعلا هو مرطب هايل هوا كمان مش بيغمق اللى مناطق اللى عايزه ترطيبيها بالعكس ده بيخلى بشرتك نضره جدا. تجربة احد العملاء

انا كنت بحط كريم البانثينول على وشى و ايدى كل يوم قبل منام ، وكنت لما اصحى الصبح الاقى وشى منور و رايق جدا ، لانه بيجدد خلايا البشره و يدى وشك الترطيب اللى يخليها تنور كده. تجربة احد العملاء

للاسف انا معاناتى الاساسيه مع شعرى ، هو خفيف جدا و كمان بيقع بشكل رهيب و جربت اكتر من نوع لوسيون و كانو غاليين جدا بس مفيش فايده و مفيش نتيجه ملحوظه ، لحد مبنات اصحابى قالولى على لوسيون بانثينول لتساقط الشعر و اشتريته فعلا و بدات استخدمه مرتين فاليوم مره الصبح و مره بليل ، بظبط اسبوع و وقف تساقط شعرى بجد لازم تجربوه. تجربة احد العملاء

مشكلتى دايما ان علطول جسمى مش مظبوط كل شويه اتخن و اخس ، و طبعا ده تسببلى فى ظهور علامات التمدد ، و طبعا المشكله دى تعبتلى نفسيتى جدا لانه ماثره فشكل جسمى ، لحد مسمعت عن كريم بانثينول و انه بيفيد فى حالات علامات التمدد سواء البيضاء او الحمراء ، و فعلا سالت عليه الدكتور و نصحنى باستخدامه و كانت نتيجته هايله بس الدكتور اكد عليا مستخدموش لمده طويله. تجربة احد العملاء

اهم الاسئله المتداولة عن البانثينول كريم

ماهي انواع البانثينول؟

كريم بانثينول

اسبراى بانثينول

بخاخ بانثينول

حقن بانثينول

اقراص بانثينول

شامبو بانثينول للشعر

لوسيون بانثينول لانبات الشعر

امبولات بانثينول للشعر

كيف يعمل البانثينول في الجسم ؟

البانثينول مهم للجسم كي يستطيع الجسم استخدام الكربوهيدرات و الدهون و البروتين بشكل سليم و يتحول البانثينول داخل الجسم الى فيتامين “ب5”.

هل يستخدم البانثينول في مستحضرات التجميل ؟

البانثينول من العناصر الأساسية للعديد من منتجات مستحضرات التجميل المختلفة مثل أحمر الشفاه و كريم الأساس و يوجد حتى في الماسكارا و العديد من منتجات البشره و الشعر.

هل البانثينول يدخل في الشامبو و البلسم و كريمات البشرة ؟

نعم بالتاكيد، فهو يدخل في صناعة الشامبو و بلسم الشعر و كريمات الحماية من اشعة الشمس الضارة، و كريمات تصفيف الشعر و كريمات العنايه بالبشره.

هل يمكن استخدام كريم بانثينول لتفتيح الوجه ؟

لا يستخدم كريم البانثينول لتفتيح البشره بمفرده ، فهو لا يحتوى على المكونات الاساسيه التى تعطيه القدره على التفتيح و لكن مع الاستخدام المستمر على الوجه فهو يعطى للبشره المرونه و الحيويه التى تعمل على زيادة اشراق الوجه ، كما يمكن استخدامه كمكون من ضمن مكونات بعض الماسكات الطبيعيه التى تعمل على تفتيح البشره فيزيد البانثينول من فاعليتها.