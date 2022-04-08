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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هل ترغب في إضافة المزيد من السنوات إلى حياتك؟ قد يكون الأمر بسيطًا مثل تحديد الحليب الذي تختار شراءه من السوبر ماركت. وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF) ، يمكن لنوع واحد أن يقلل من مستويات الكوليسترول.

يشير ارتفاع الكوليسترول إلى الحجم الهائل للمواد الدهنية التي تطفو في مجرى الدم. من المعروف أن الدهون تستقر على طول جدران الشرايين ، ويمكن أن تتراكم وتتصلب. تُعرف هذه العملية باسم تصلب الشرايين ، والتي تضيق ممر الدم ، وتحد من تدفق الدم إلى الأنسجة والأعضاء حول الجسم. حذرت أخصائية التغذية فيكتوريا تايلور في BHF من أن إضافة حليب البقر كامل الدسم بشكل متكرر إلى الحبوب والشاي والقهوة يمكن أن "يضيف" كمية الدهون المشبعة التي تتناولها.

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أفضل حليب يطيل عمرك ويخفض نسبة الكوليسترول المرتفع ويحميك من أمراض القلب.. اشتريه من السوبر ماركت

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يحتوي حليب الماعز أيضًا على مستويات مماثلة من الدهون المشبعة ، والتي يمكن أن ترفع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في الدم.

أضاف تايلور حليب الصويا يمكن أن يكون بديلاً جيدًا لحليب البقر أو الماعز.

وذلك لأن الأبحاث ربطت بين بروتين الصويا وفوائده لصحة القلب.

وأوضح تايلور أن "الدراسات أظهرت أن تناول ما بين 15 و 25 جرامًا من بروتين الصويا يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم".

وأضافت "حصة 250 مل من حليب الصويا تحتوي على حوالي 8 جرام من البروتين".

عن طريق خفض مستويات الكوليسترول ، فإنك تقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

لذلك ، من خلال تناول حليب الصويا ، يمكنك تقليل نسبة الكوليسترول المرتفع وخطر الإصابة بأمراض القلب.

ما هو مرض القلب؟

ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن أمراض القلب "تصف ما يحدث عندما يتم حظر أو انقطاع إمداد القلب بالدم بسبب تراكم المواد الدهنية في الشرايين التاجية".

يمكن أن تشمل أعراض أمراض القلب ما يلي:

ألم في الصدر (ذبحة صدرية)

ضيق في التنفس

ألم في جميع أنحاء الجسم

شعور بالاغماء

الشعور بالغثيان.

أكد الخبراء في NHS أن إحدى الطرق الرئيسية للوقاية من أمراض القلب هي السيطرة على نسبة الكوليسترول في الدم.

في محاولة لتقليل مخاطر الكوليسترول وأمراض القلب ، يحذر تايلور من تناول حليب جوز الهند.

قال تايلور "حليب جوز الهند المعلب غني بالدهون" ، بما في ذلك الدهون المشبعة.

لهذا السبب يجب أن تستخدم "باعتدال" ويجب أن تبحث عن حليب جوز الهند المسمى "بديل الحليب" للشرب.

تشمل الطرق الأخرى للمساعدة في الوقاية من أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بشكل أكبر.



حاول أن تقلل من استهلاك الدهون المشبعة التي يمكن العثور عليها أيضًا في العديد من الأطعمة ، وكذلك حليب البقر والماعز.

هذا يشمل:

فطائر اللحم

النقانق وقطع اللحم الدهنية

الزبدة والسمن

كريم

أجبان صلبة

كعك وبسكويت.

بدلًا من ذلك ، حاول تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على أطعمة غير مشبعة ، مثل:

سمك الأسقمري البحري

سمك السالمون

لوز

الكاجو

بذور زهرة عباد الشمس

بذور اليقطين

افوكادو.

المصدر: اكسبريس