نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر خبراء تغذية يكشفون 4 مشروبات طبيعية تعزز صحة الكبد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - استطلع موقع Eat This Not That آراء خبراء التغذية حول أفضل عادات الشرب لكبد يعمل بشكل جيد. وأجمع الخبراء على 4 عادات رئيسية من أجل أمعاء صحية مع التقدم في العمر، بحسب العربية كما يلي:

1. كمية الماء المناسبة

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

اشترية من الصيدلية.. كريم سحرى لفرد الشعر الخشن مثل الكيراتين نتائجة معجزة من اول استعمال! (طريقة الاستخدام)

أفضل حليب يطيل عمرك ويخفض نسبة الكوليسترول المرتفع ويحميك من أمراض القلب.. اشتريه من السوبر ماركت

خبراء تغذية يكشفون 4 مشروبات طبيعية تعزز صحة الكبد

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعلن عن أكبر توسعة في التاريخ لأول مسجد في الإسلام

دراسة حديثة تفجر مفاجأة صادمة بشأن علاقة الفياغرا بالإصابة بالعمى

‘‘الرجل الغامض’’.. من هو التاجر المتخفي عن الأنظار الذي أصبح عضو مجلس الرئاسة اليمنية؟!!

عاجل : الرئيس رشاد العليمي يلقي أول خطاب للشعب اليمني ويطلق هذا الوصف على الرئيس هادي

طبيب سعودي كبير يحذر من النوم مباشرة بعد السحور!.. هذا ما سيحدث لجسمك

بعد فيديو المشاجرة .. "معلم" يكشف سبب ارتداء الطلاب العقال في خميس مشيط

عاجل: تصريح مفاجىء من الكرملين بشأن إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا

ما تأثير شرب الماء المثلّج والبارد على صحتك في رمضان

عروس مصرية تطلب الخلع في شهر العسل .. يخفي رمز الواي فاي

ظهور هذه العلامات في جسمك تدل على أنك تعاني من نقص حاد في فيتامين " د " ... إليك المأكولات التي تعوض عنك نقص هذا الفيتامين الضروري

مشروب "خارق" ينسف الكرش وينقص الوزن خلال أسبوع (طريقة التحضير)

أوراق نباتية رخيصة تخفض الضغط وتقلل الكولسترول وتنظم مستويات السكر في الدم وتخفف أعراض السكري بشكل فوري

قال اختصاصي التغذية جامي فيت إن الماء عنصر مهم جدًا لصحة الكبد من خلال تحسين وظائف الجسم وتقليل خطر الإصابة بالأمراض.

2. القهوة والشاي الأخضر

أكد الدكتور راشمي بياكودي أن للقهوة خصائص مدهشة في حماية الكبد، حيث يمكن أن تمنع الإصابة بأورام الكبد الخبيثة وأمراض الكبد المزمنة، كما ثبت علميًا أن القهوة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالتليف الكبدي وتليف الكبد، وفي حال كان الشخص لا يحب احتساء القهوة، فيمكنه تناول الشاي الأخضر، الذي يحتوي على مادة الكاتيكين التي تساعد على تحسين محتوى الدهون في الكبد وتكافح الالتهابات، من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي.

3. عصير الشمندر

أوضح الدكتور ديميتار مارينوف، المتخصص في علم التغذية، أن عصير الشمندر هو "أكثر المشروبات المضادة للأكسدة"، لأنه مليء بنوع محدد للغاية من مضادات الأكسدة يسمى بيتالين، والذي يشتهر بتعزيزه لصحة الكبد وتقليل الأكسدة والالتهابات.

4. المشروبات منخفضة السكر

يؤكد الدكتور مارينوف أن السكر كعامل رئيسي في سوء تغذية الكبد، حيث لا يمكن تخزين المواد الغذائية التي تحتوي على السكر بشكل فعال ويبدأ الكبد في تحويل الجلوكوز إلى دهون، وعندما تبدأ تلك الدهون بالتراكم في الكبد، يمكن أن يصاب العضو بالمرض.