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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن ولي عهد السعودية عن مشروع توسعة تاريخية لمسجد قباء، أول مسجد بناه النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، والذي سيزيد حجمه عشرة أضعاف.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، زار ولي العهد المسجد، حيث أدى الصلاة وأدلى بهذا الإعلان.

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ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعلن عن أكبر توسعة في التاريخ لأول مسجد في الإسلام

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وسيعني المشروع الجديد، أن المسجد سيشهد أكبر تطور في تاريخه، حيث سيتوسع إلى 50 ألف متر مربع.

ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمسجد إلى 66 ألف مصل لاستيعاب عدد كبير من المصلين خلال موسم الذروة، حيث تستعد المملكة لعدد كبير من الحجاج بعد رفع قيود كوفيد-19.

وسيضمن مشروع التوسعة، الذي سمي على اسم الملك سلمان، إبراز الأهمية الدينية للمسجد مع الحفاظ على طرازه المعماري.

يقع مسجد قباء على بعد 5 كيلومترات جنوب المسجد النبوي في المدينة المنورة ، وهو أول مسجد في تاريخ الإسلام. تم بناؤه في عام 1 ه (622 م).

ووفقا لـ “واس”، “ستكون هناك ساحات مظللة من أربع جهات، والتي ستتصل بأماكن الصلاة غير المرتبطة هيكليا بمبنى المسجد الحالي”.

وقال ولي العهد إن المشروع يهدف إلى تعزيز كفاءة المعلم للتجربة التعبدية والثقافية للزوار. كما أنه سيحل مشكلة الاكتظاظ ويعزز سلامة المصلين.

وستعني أعمال إعادة التأهيل الحفاظ على عدد من المواقع والآثار النبوية داخل المسجد وساحاته.

وأضاف التقرير أنه “سيتم تطوير أو إعادة تأهيل ما يصل إلى 57 موقعا، بما في ذلك الآبار والمزارع والبساتين، كجزء من المشروع”.