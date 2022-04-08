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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت دراسة حديثة أن الرجال الذين يتناولون الفياغرا هم أكثر عرضة للإصابة بمشكلات تتعلق بالبصر، ويمكن أن تؤدي إلى العمى.

وجاء ذلك بعدما حلل باحثون كنديون بيانات 213 ألف رجل يتناولون أدوية لعلاج ضعف الانتصاب. وبحوالي 64 عاما من العمر، لم يكن أي من الرجال يعاني من مشاكل في العين قبل أن يصبحوا مستخدمين منتظمين للدواء.

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دراسة حديثة تفجر مفاجأة صادمة بشأن علاقة الفياغرا بالإصابة بالعمى

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ووجد الباحثون أن خطر إصابة المستخدمين المنتظمين لأربعة عقاقير جنسية شائعة، الفياغرا وسياليس وليفيترا وستندرا، بحالة خطيرة في العين ارتفع بنسبة 85%، بحسب روسيا اليوم.

وبينت الدراسة البحثية، التي نُشرت في مجلة JAMA Ophthalmology، أن حبوب ضعف الانتصاب مرتبطة بما يلي:

-انفصال الشبكية المصلي (حيث يعاني المرضى من عوامات في مجال رؤيتهم).

-انسداد الأوعية الدموية في الشبكية (يمكن أن تؤدي حالة العين هذه إلى انخفاض مفاجئ وغير مؤلم في الرؤية).

-الاعتلال العصبي البصري الإقفاري (لا يتدفق الدم بشكل صحيح إلى العصب البصري ما يؤدي إلى ضرر دائم حيث يفقد الشخص البصر فجأة بإحدى عينيه أو كلتيهما).

وحذر الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور ماهيار إتمينان من جامعة كولومبيا البريطانية، من وجود "صلة قوية" بين مشاكل العين الثلاثة والأدوية، وحث المستخدمين على "التماس العناية الطبية" إذا واجهوا أي تغيرات في الرؤية.

ووجد البحث الجديد أن أولئك الذين يتناولون الفياغرا لديهم زيادة 2.6 مرة في مخاطر الإصابة بانفصال الشبكية المصلي، وخطر مضاعف للإصابة بالاعتلال العصبي البصري الإقفاري، وزيادة بنسبة 44% في انسداد الأوعية الدموية في الشبكية.

وقال متحدث باسم وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA): "تعد السيلدينافيل، وتادالافيل، وفاردنافيل، وأفانافيل من الأدوية الهامة لإدارة الضعف الجنسي، ومن المعروف أن استخدام هذه المنتجات يرتبط بخطر حدوث مشاكل بصرية.