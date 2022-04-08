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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تفاجأ اليمنيون، اليوم الخميس، بإعلان الرئيس عبدربه منصور هادي، تشكيل مجلس رئاسي مكون من 7 أعضاء وتسليم صلاحياته الكاملة للمجلس الجديد.

وأثار القرار تساؤلات حول شخصية غامضة، تصدرت المشهد للمرة الأولى، وحازت عضوية المجلس الرئاسي، بعد أن ظلت بعيدة عن وسائل الإعلام منذ سنوات.

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‘‘الرجل الغامض’’.. من هو التاجر المتخفي عن الأنظار الذي أصبح عضو مجلس الرئاسة اليمنية؟!!

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وقضى إعلان الرئيس هادي، بإقالة نائب الرئيس علي محسن صالح، وتشكيل مجلس رئاسي بقيادة رشاد العليمي، وعضوية؛ سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وعيدروس الزبيدي، وفرج البحسني، ومنح كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي الذي يضم شخصيات متعددة الخلفيات، صلاحيات نائب لرئيس مجلس القيادة.

وأبرز الوجوه التي أشكلت مفاجأة حقيقية، ضمن المجلس الرئاسي، أبوزرعة المحرمي، حيث ظهر على وسائل الإعلام لأول مرة، بعد سنوات من تواريه عن الأنظار، والاكتفاء بنقل بعض أخباره عن مشاركاته في المعارك.

وعرف أبوزرعة المحرمي ذي التوجه السلفي، بقيادة "ألوية العمالقة" التي تأسست عام 2015 بدعم من الامارات، حيث ترابط في الساحل الغربي وشاركت مؤخراً في تحرير محافظة شبوة من ميليشيا الحوثي وبعض من مديريات محافظة مأرب، كما شكلت تلك الألوية رأس حربة في تحرير معارك الساحل الغربي التي انطلقت من باب المندب وصولا الى مدينة الحديدة.

وينحدر المحرمي من مديرية يافع بمحافظة لحج (جنوب اليمن) ويعرف بابتعاده عن الإعلام وعدم رغبته في الظهور ، ولم يسجل له حتى اليوم أي حوار أو حديث صحفي.

تقول مصادر إعلامية، إن المحرمي، كان، قبل تصدر المشهد، يمتلك دكاناً لبيع العسل والأعشاب الطبيعية، في مديرية الشيخ عثمان، شمالي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ويعيش حياته بطريقة هادئة، بعد أن تخرج من مركزدار الحديث، الذي أسسه، مقبل الوادعي، أحد مشايخ السلفية في اليمن، في منقطة وادي دماج، جنوبي شرق مدينة صعدة، المعقل الرئيس لجماعة الحوثيين في اليمن.