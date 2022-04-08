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طبيب سعودي كبير يحذر من النوم مباشرة بعد السحور!.. هذا ما سيحدث لجسمك

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نقص فيتامين B12 يؤثر على الجهاز العصبي ووظائف الدماغ.. إليك علامة في أصابع القدم تدل على انخفاض شديد في هذا الفيتامين الهام

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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