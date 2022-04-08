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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثار المقطع الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة اعتداء طلاب على بعض بالضرب في خميس مشيط حالة من الجدل. فيما أوضح معلم سبب ارتداء الطلاب العقال.

وقال المعلم حسب"أخبار 24" إن الطلاب في محافظة خميس مشيط اعتادوا على ارتداء الزي السعودي الكامل.

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بعد فيديو المشاجرة .. "معلم" يكشف سبب ارتداء الطلاب العقال في خميس مشيط

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وأشار إلى أن ارتداء الزي السعودي ليس ممنوعا لافتا إلى أن هذه العادة متبعة من عام 1434هـ خاصة في المدارس الثانوية بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو بعنوان اعتداء طالب على معلم في خميس مشيط فيما أصدرت إدارة التعليم في منطقة عسير بيانًا أوضحت خلاله أن الحادثة وقعت بين طلاب في الصف الثاني الثانوي بعد خروجهم من المدرسة. نافية ما تردد بشأن اعتداء طالب على معلم.