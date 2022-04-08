عـاجل : تصريح مفاجىء من الكرملين بشأن إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف الكرميلن، أنه بفضل الجهد الذي يبذله الجيش الروسي والمفاوضون الروس ، فإن العملية الخاصة في أوكرانيا " كما تصفها روسيا" قد تنتهي في القريب العاجل "وفقاً لقناة العربية".

الجدير بالذكر أنه علّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس عضوية روسيا في المجلس، بسبب تقارير عن "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان" في أوكرانيا، الأمر الذي دفع موسكو إلى إعلان انسحابها من المجلس .

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ومن جانبه علق ديمتري بيسكوف المتحدث بأسم الكرملين "في تصريحات إعلامية" ، على قرار الأمم المتحدة ، مؤكداً، أن موسكو تدرك أن بعض البلدان التي حاولت تبني موقف متوازن تعرضت لضغوط للتصويت أمس على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.



وعبر بيسكوف عن أسفه لارتفاع عدد القتلى الروس ، قائلاً: "لدينا خسائر كبيرة في القوات. إنها مأساة كبيرة بالنسبة لنا".