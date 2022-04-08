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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد استهلاك المشروبات الباردة والمياه المثلجة خلال أشهر الصيف للتغلب على الحرارة الشديدة أمرًا شائعًا، على الرغم من أنه يساعد على التخلص من العطش ويجعل المرء يشعر بالانتعاش مع الإحساس بالبرودة الفورية، ولكنه يمكن أن يكون ضارا بصحتك؟ في السطور القادمة سنعرف تأثير شرب الماء المثلج على الصحة وفقا لما نشره موقع " indianexpress".

أهمية شرب الماء :

من المناسب استهلاك كمية كافية من الماء يوميًا لدعم وظائف الجسم ، بما في ذلك الهضم والتمثيل الغذائي، والحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية، والحفاظ على صحة الأعضاء والأنسجة، كما أنه يساعد في تجنب الجفاف الذي يمكن أن يسبب مشاكل صحية أخرى.

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ما تأثير شرب الماء المثلّج والبارد على صحتك في رمضان

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هل يجب تجنب الماء البارد؟

قال الدكتور سونام سولانكي، استشاري أمراض الرئة بالهند، إن درجة حرارة أجسامنا عادة هي 37 درجة مئوية، لذلك إذا كنت تستهلك الماء المبرد ، فسيتم توجيه الجسم نحو تنظيم درجة الحرارة هذه عن طريق قصف الطاقة، بعبارات بسيطة ، يمكن أن يتسبب الماء البارد في حدوث خلل في الجسم وإبطاء عملية الهضم.

إذا تم استهلاك الماء المبرد أثناء الوجبات، فإن أجسامنا تبدأ في استخدام الطاقة التي تنظم درجة حرارة الجسم، والتي كانت ستستخدم لولا ذلك فى هضم وامتصاص العناصر الغذائية، وقال الدكتور سولانكي: "هناك سبب آخر لتجنب شرب الماء المثلج ، خاصة أثناء أو بعد الوجبات، وهو أنه يزيد من فرص الإصابة بالغشاء المخاطي المهيج ، والتهاب الحلق ، وانسداد الأنف".

وأكدت شويتا مهاديك ، أخصائية التغذية الهندية ، أنه لا توجد مخاطر صحية كبيرة مرتبطة بشرب الشخص الماء البارد في يوم حار ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2012 ، فإن شرب الماء البارد أثناء التمرين يمكن أن يساعد في الحفاظ على الجسم من الحرارة الزائدة ، وبالتالي يجعل جلسة التمرين أكثر نجاحًا، ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن شرب الماء البارد يسهل على الجسم البشري الحفاظ على درجة حرارة أساسية منخفضة ".

هل الماء الدافئ خيار أفضل؟

وجدت دراسة نُشرت في عام 2003 ، أن استهلاك الماء يزيد من فقدان الوزن أثناء تدخل النظام الغذائي منخفض البؤرة لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن ، ووجدت أن التحول من شرب الماء البارد إلى الماء الساخن يمكن أن يزيد من فقدان الوزن، وجد الباحثون أن شرب 500 مل من الماء قبل الوجبة يزيد من التمثيل الغذائي بنسبة 30 في المائة.